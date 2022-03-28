MOS Burger推出日式風味「富士山珍珠堡」

MOS Burger最新推出富士山珍珠堡（$32起），外觀參考日本名勝富士山作設計，餡料有香濃和風烤牛肉及鮮嫩爽口綠珊瑚生菜，伴以一分為二的鮮炸原隻水煮蛋，然後再以北海道產熔岩芝士模仿富士山最為著名的

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