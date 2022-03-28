MOS Burger推出日式風味「富士山珍珠堡」 副刊版 2022/03/28 分享： MOS Burger最新推出富士山珍珠堡（$32起），外觀參考日本名勝富士山作設計，餡料有香濃和風烤牛肉及鮮嫩爽口綠珊瑚生菜，伴以一分為二的鮮炸原隻水煮蛋，然後再以北海道產熔岩芝士模仿富士山最為著名的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : News 最新專欄文章 更多 澳門金銀島酒店年底開業 引入巴黎老佛爺百貨 2022/03/25 澳門金銀島酒店年底開業 引入巴黎老佛爺百貨 「抗疫同恒」青年就業計劃 2022/03/23 「抗疫同恒」青年就業計劃 性格形態學 X 抗逆復元能力工作坊 2022/03/22 性格形態學 X 抗逆復元能力工作坊 GODIVA首推鮮製朱古力甜點拼盤 2022/03/21 GODIVA首推鮮製朱古力甜點拼盤 Tea WG推出兩款茗茶音樂禮盒 2022/03/18 Tea WG推出兩款茗茶音樂禮盒 日本 設計 蛋 牛肉 北海道 芝士 富士 MOS Burger