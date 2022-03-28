結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅

朋友跟潮流出NFT，靜靜的不聞樓梯響，漸漸沒落在開放的大海中，載浮載沉；結局是銷聲匿迹，朋友已不好意思再提起了。很多人也認為NFT這新潮玩意非常刺激，新聞日日洗版，眾多項目成為傳媒焦點，但親身落場卻又

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