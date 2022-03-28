結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 行政人員版 2022/03/28 分享： 朋友跟潮流出NFT，靜靜的不聞樓梯響，漸漸沒落在開放的大海中，載浮載沉；結局是銷聲匿迹，朋友已不好意思再提起了。很多人也認為NFT這新潮玩意非常刺激，新聞日日洗版，眾多項目成為傳媒焦點，但親身落場卻又 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 數碼年代領袖 需Crossover解難 2022/03/25 數碼年代領袖 需Crossover解難 與持分者建互信 創業家成功關鍵 2022/03/21 與持分者建互信 創業家成功關鍵 加密貨幣興起 避險新常態 2022/03/18 加密貨幣興起 避險新常態 大學鑽研鎂功效 化作創傷癒合敷料 2022/03/14 大學鑽研鎂功效 化作創傷癒合敷料 抗疫如創業 須認知事實克服恐懼 2022/03/11 抗疫如創業 須認知事實克服恐懼 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 商業 遊戲 區塊鏈 元宇宙 NFT