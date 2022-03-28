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票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳

行政人員版 2022/03/28

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【本報訊】或許會有人認為自己目前的工作性質很單一及無聊，但據CNBC指出，金融及相關性質行業，雖然是最能賺取豐富收入的行業，但同時由於工作性質重複，普遍人會認為工作趣味較低。

報告又引述英格蘭埃塞克斯大

...

欄名 : Good Job Insight

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