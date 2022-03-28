票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳 行政人員版 2022/03/28 分享： 【本報訊】或許會有人認為自己目前的工作性質很單一及無聊，但據CNBC指出，金融及相關性質行業，雖然是最能賺取豐富收入的行業，但同時由於工作性質重複，普遍人會認為工作趣味較低。 報告又引述英格蘭埃塞克斯大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 2022/03/25 美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 2022/03/24 企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 2022/03/23 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 2022/03/22 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 2022/03/21 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 職場文化 職場技能 職業生涯 銀行 金融 行業 表演 會計 工種 表演藝術