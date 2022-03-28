俄烏惡戰月餘 普京滿盤落索？

《孫子兵法•作戰篇》曰：「凡用兵之法，馳車千駟，革車千乘，帶甲十萬，千里饋糧……然後十萬之師舉矣。」用兵打仗，戰車千輛，運輸補給車亦須千輛，帶上裝備十萬副，千里運送燃料彈糧；準備好這些，十萬大軍方能出動。

兵貴神速不宜拖 普京賭國運？

「其用戰也貴速勝，久則鈍兵挫銳，攻城則力屈，久暴師則國用不足……諸侯乘其弊而起，雖有智者，不能善其後矣。」所以打仗最重要的就是旗開得勝，時間一長則人馬疲憊、士氣受挫，久攻城池則戰力殆盡，長期用兵則國庫空虛，此時各路對手乘勢發難，即使有智謀的領導人也無法招架。

「國之貧於師者遠輸，遠輸則百姓貧。近師者貴賣，貴賣則百姓竭，財竭則急於丘役。力屈、財殫……」國家因打仗變窮，在於需要長途補給；軍需所到之處物價飛漲，百姓財力枯竭，惟有賤賣勞力；國家人力物力皆消耗殆盡。

「故兵貴勝，不貴久。故知兵之將，民之司命，國家安危之主也。」兵貴神速，用兵首要的就是速戰得勝，不可拖延；領兵之者，掌握住人民的生命，主宰着國家的安危。

俄羅斯揮軍烏克蘭已超一個月，戰局和談判走向仍未明朗，普京可說已陷入惡戰。除了烏克蘭命運，俄羅斯國運恐怕亦成賭注，而俄烏戰爭結果如何，對中美均有莫大影響。

現在事態發展絕對不是我們樂見的，但必須實事求是的說，美國逼得普京誤判下發難，俄羅斯頂多亦只能慘勝；美國已立於不敗之地，手拿一副好牌，不用費力已能令局面朝有利自己方向發展；中國在此之際，則甚是被動。

俄軍戰至目前，雖然確有進展，但並未順利達到總體目標、迫使烏克蘭迅速求和。俄方將帥即使未讀過孫子兵法，也不可能不懂兵貴神速，現狀無疑不是他們的理想局面。

俄誤判軍情 補給綫短板拖後腿

俄羅斯2008年出兵格魯吉亞，僅用5天即取得勝果；2014年奇奪克里米亞，更在當地俄民裏應外合下，兵不血刃功成，這才叫戰爭藝術。今次拉鋸說明，俄方至少倒退至1999至2000年第二次車臣戰爭歷時近10月、7000多人陣亡的慘勝局面，以至有可能是1994至1996年第一次車臣戰爭，逾20月後羞辱戰敗之局；最可怕的就是，蘇聯1979至1989年入侵阿富汗無功而返的敗亡格局。

誠然，西方將俄滅聲下，我們從網絡看到的資訊，盡是俄軍損兵折將、丟盔棄甲的景象，而實際上烏克蘭部隊損失可能更慘重。

但不可否認的是，俄方今次無論在戰略，還是戰役戰術層面，都在相當程度上誤判了敵情我情，暴露出嚴重問題。

從俄軍車隊一度在基輔外圍停滯多天，延綿數十公里一事可見（也反映烏軍被打得很慘，無力把握機會以火炮或飛機殲之），俄軍未有完備補給綫即把兵力投入戰場，犯下兵家大忌。這種倉促開戰更意味，普京以武力保護烏東頓巴斯分離地區後沒有作罷，而選擇全面進攻烏克蘭，事前並未在俄軍內部做好思想工作。俄軍至少是中下層，原本和外界甚至是烏克蘭方面一樣，沒想過真會全面開打。

也不管普京勞師出於甚麼理由，烏克蘭國土比法國還廣，實非短時間內能夠拿下。俄軍當年打格魯吉亞用兵7萬，今烏克蘭大近十倍，俄軍兵力僅約20萬。烏克蘭武裝也遠強於格魯吉亞，且未有喪失抵抗意志，平民以不同形式支援前綫，使俄軍更加棘手，首輪攻勢受阻後，補給綫短板馬上拖後腿。

美歐制裁 俄「被脫鈎」影響深遠

現在一個多月過去，尚在烏方手中的扎波羅熱、第聶伯羅、敖德薩、尼古拉耶夫等重要城市已有充分時間做好防衛，縱非固若金湯，俄軍要攻定必代價倍增。基輔就更不用說，而俄軍其實可以選擇圍而不攻、強攻、以精確武器或特種部隊斬首等方案，但偏偏甚麼都沒做、甚麼也不像，卻就多個外圍城鎮泥漿摔角，使戰鬥向戰略意義微小、平民受損極大的低水平方向演變。

更重要的是，普京今次未能在西方回過神來之前定下乾坤，俄羅斯陷入了前所未有的巨大被動，恐怕至少影嚮往後十數年。普京辛苦經營20多年，把國家從被人看輕嘲笑，恢復至重掌大國聲威不可忽視的棋局，有滿盤落索危機。

如今歐洲改變態度與美國聯手，軍事上加強北約對俄部署，讓普京適得其反之餘，更從政治、經濟、科技，甚至文化上對俄發動非傳統戰爭，企圖將俄羅斯民族從國際社會上抹走。是的，美國侵略別國的時候就不會遭到如此對待，打阿富汗20年元氣大傷也沒有致命，但這就是美國與西方掌控今天國際運作秩序，形勢比人強的醜陋現實。反觀俄羅斯GDP全球十甲不入，難有抵抗「被脫鈎」底氣。

美國顯然不想俄烏戰爭盡早結束，沒有和法德一道與俄交涉，而是一味火上加油，對俄制裁和供烏武器。歐盟計劃逐步取代俄羅斯能源，說明美國已不戰屈俄之兵，重創俄經濟命脈，更令歐洲投向自己，可能把投資和產業由「不安全」的歐陸轉到美國。戰爭愈是打下去，俄歐傷口就愈難癒合，歐盟今後也就愈難理性地鑑於現實利益，適度與俄緩和。

美國現在的計劃，就是將戰爭引向蘇聯入侵阿富汗葬送國家的方向，乘勢鬥垮俄羅斯，過程間還左右開弓，不斷向與俄建立「不結盟、不對抗」新型大國關係的中國潑髒水，上策迫使中國選邊站與俄反目，助美實現政治圖謀；中策也要使中國形象聲譽受損，長綫甚或與俄一併受到西方孤立。

京宜團結同道 勸和促談減傷害

對中國而言，上策始終是團結法德等同道國家勸和促談，讓俄烏戰爭盡早結束，把傷害降至最低，並等時間衝淡事件；聽美指揮對俄插刀，或放任不管，讓美主導形成「世界對中俄」格局無疑都是下策。

中國需要堅持區別美國和其他西方國家，團結一大片之餘，亦宜藉當前全球經濟困難下鞏固與世界的紐帶。美國再次與中國舉行元首視頻會晤，並繼續豁免部分中國貨品關稅，也說明尚未正式視中俄一體予以孤立，但這窗口正在收窄。

普京事到如今已無回頭箭，勢加倍押注直至取得戰場優勢方休；烏克蘭則仍然堅持在西方支援下，長期負隅頑抗的希望。但俄烏、俄歐互為逃不掉的鄰居，安全要長久，需要沒有絕對贏家，否則雙方最終都會是輸家。俄烏歐愈早認清這一點，對他們自己以至中國才最為有利。

▲ 俄羅斯總統普京事到如今已無回頭箭，勢加倍押注，直至取得烏克蘭戰場優勢方休。（路透社圖片）