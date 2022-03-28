CODA 同時生活在兩個世界的人

本港時間今天（28/3）早上，奧斯卡電影頒獎典禮舉行，Netflix發行的《犬山記》（The Power of the Dog）以12項提名成為入圍大贏家，包括最佳電影，不知此片最終能否大熱勝出？我反而比較關心另一齣入圍最佳電影，《心之旋律》（CODA）。片名CODA的意思，是失聰人士的孩子（Children of Deaf Adults），講述的是一位聽力正常的高中女孩Ruby，生在一個父母均為聾啞人的家庭中的故事（【按此】瀏覽「CODA 預告片」）。

《CODA》早前已橫掃辛丹斯影展、英國電影學院獎等多個獎項，可以說是奧斯卡最佳電影的黑馬。飾演Ruby父親的聽障演員Troy Kotsur早前已獲英國電影學院獎等多個「最佳男配角」獎，更成為史上首位獲提名奧斯卡「最佳男配角」的聽障演員。

失聰人士孩子 代表全家耳和口

《CODA》女主角Ruby同時生活在兩個世界，一個無聲、一個有聲，從小到大成為家庭的橋樑，代表全家的耳和口，替家人傳達或繙譯話語，連接家庭與外界社會，是這個家與外界正常交流的途徑。然而她也成為了家庭的依靠，承受那個年齡本來不該有的壓力，從小就擔起大人的部分責任，被迫一早放棄未成年時期本該有的天真無邪。

電影的另一條線，是Ruby有自己的夢想--音樂。在聾啞人家庭環境中，一個喜歡唱歌的女孩會是怎樣的？她不知道自己唱得好還是不好，家人都欣賞不到，沒有人給她反應、意見，她對自己的歌聲不了解，對自己的能力無自信。幸運的是，她遇上好的音樂老師，給她很多幫助、鼓勵，令她從唱歌中找到突破自己的過程。像小鳥要學會獨自飛，能否勇敢地不再在乎周圍目光，勇敢地走出舒適圈追尋自己喜歡的東西，都取決於Ruby能否利用自己父母所欠缺，卻給予了她的天賦，無拘無束地唱。

在老師的幫助下，Ruby開始轉變自己的想法，她想要放棄自己在家庭一向的責任，去追求自己的音樂夢想。對於女兒想脫離家庭，父母一開始並不同意，因為他們離不開女兒，他們的生活會變得無法自理。不過當他們看到女兒的歌唱表演後，開始慢慢轉變想法，這中間有個弔詭之處，他們聽不到，怎樣知道女兒唱得好不好？原來靠觀察周圍其他人的反應表現來判斷，讓人印象深刻。

從人物背景設定來說，《心之旋律》這電影讓我們走進並認識CODA的世界，但其實這是一部頗簡單的電影，內裏講的都是一般生活難處、純潔愛情之類。正正是簡單的故事，和一般大眾距離很近，就呈現了動人的力量。電影除了是勇敢尋夢的故事，同時亦透過Ruby與家人之間的關係，刻劃人們如何在無法以言語溝通情況下，聆聽彼此的心，表達無法述說的愛，雖然這份愛有點特別，卻也是在我們在忙碌人生中容易忽略的普世的愛。新冠疫下大家在生活、工作、抗疫中多少也感到疲憊的當下，這齣有着很多細節、很多現實、很多感動，有笑聲、有溫馨、充滿愛的電影，或許能夠為大家帶來一點療癒效果。

坦白說，接觸《CODA》這齣電影之前，我對CODA沒多少認識，對他們同時生活在兩個世界的感覺也不了解，透過這齣電影，讓我略懂了。現在有手機，生活方便多，在以前的年代，家中只有固定電話，想像得到電話都是由CODA負責接的，有甚麽事也是CODA們打電話、處理，帶着父母出去辦事等。一個CODA，爸爸媽媽是聾人，誠然需要一顆強大的內心，來換取得到一個道理：自己父母對自己的幫助或許有限，但別忘了正因為如此，才成就了強大的你。

也正如下一代是CODA的聽障人士，也毋須過於內疚，不必認為無法給子女創造更多條件，也許這些都沒關係，只需教會他們如何好好做人，貢獻社會就好。如果大家想知道本港CODA的情況，他們在社會中面對的非一般苦衷、難題，如何克服、如何彼此相助，可以到香港聾人子女協會的網站了解（【按此】瀏覽網頁）。

▲ 電影《CODA》是講述聽力正常的高中女孩Ruby，生在父母均為聾啞人的家庭，早前已橫掃多個影展獲多個獎項，可以說是今屆奧斯卡最佳電影的黑馬。（劇照圖片）