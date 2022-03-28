蘋果擬推硬件訂閱 減輕客戶換機成本 行政人員版 2022/03/28 分享： 蘋果（Apple）iPhone系列隨着硬件愈來愈先進，售價也變得愈來愈昂貴。2009年推出的iPhone 3GS僅售5,388元，但現時的iPhone 12 Pro Max已達11,899元。有見及此 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐盟數位市場法案 大科企小平台須互支援 今日 歐盟數位市場法案 大科企小平台須互支援 Nothing首推智能機 運行自家作業系統 2022/03/25 Nothing首推智能機 運行自家作業系統 亞利桑那州居民准用 Apple Wallet身份證 2022/03/25 亞利桑那州居民准用 Apple Wallet身份證 三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 2022/03/24 三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 2022/03/24 Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 科技行業 Apple 服務 iPhone 硬件 商業