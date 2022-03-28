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蘋果擬推硬件訂閱 減輕客戶換機成本

行政人員版 2022/03/28

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蘋果（Apple）iPhone系列隨着硬件愈來愈先進，售價也變得愈來愈昂貴。2009年推出的iPhone 3GS僅售5,388元，但現時的iPhone 12 Pro Max已達11,899元。有見及此

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欄名 : 科技新知

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