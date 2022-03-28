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歐盟數位市場法案 大科企小平台須互支援

行政人員版 2022/03/28

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歐盟日前針對科技行業龍頭，有可能造成壟斷市場情況，就制定「數位市場法案」（Digital Markets Act）達成共識，除了約束大型科技企業的市場影響力，亦為全球數位市場設下公平競爭標準。例如要求

...

欄名 : 科技新知

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