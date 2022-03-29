WFH增網絡安全風險？ 中小企堕網絡陷阱失1億

第五波疫情仍未退卻，本港不少企業仍然安排員工輪班工作，或容許他們WFH（在家工作）。儘管部分港人對WFH不再陌生，然而遙距工作模式衍生的網絡安全問題卻持續上升。根據警方數字，單在2021年首11個月，本港錄得近萬五宗科技罪案，較2020年同期上升兩成半；而七成電郵騙案的受害者乃中小型企業。有專家指出，使用虛擬私人網絡（VPN, Virtual Private Network）雖然有助降低資料外洩風險，惟打工仔家居缺乏完整的網絡防禦系統，單靠VPN難以獲得百分百的保障。



七成電郵騙案主角為中小企



持續的疫情令遙距工作模式愈益普及，惟隨著網絡的應用增加，其安全性亦成為企業關注的焦點。根據警方公布的數據顯示，不同規模的企業均可能成為科技罪案的受害者，而過去一年約有七成的電郵騙案受害者為中小企業（見下圖），反映傳統的網絡安全策略或部署已無法有效抵禦不法份子的攻擊。



因此，企業必須重新審視現有的企業數碼基礎設施，配合業務實際需求調整系統，或尋求專業可靠的網絡安全方案供應商協助，令企業和員工免受網絡威脅。

企業因「慘痛」經歷而改變



為方便員工在疫情下WFH，不少企業會採用VPN服務，讓員工連結至公司系統處理公務。不過，由於一般打工仔的家居網絡系統，如防火牆及其他安全設置難與企業相比，故隨著VPN的使用時間愈長、用戶愈多，當中存在的風險亦隨之增加。

知名網絡安全方案供應商Sophos香港區銷售工程經理陳紹斌（Siu Pan Chan）表示，疫情帶來的網絡安全隱憂已令企業意識到更新網絡安全系統的重要性。「根據我們的調查發現，25%的受訪企業在過去一年曾遭到勒索軟體攻擊，而當中40%企業更曾支付『贖金』，並期望能從黑客手上奪回關鍵數據。至於未曾經歷網絡攻擊但仍選擇「零信任網絡存取」（ZTNA, Zero Trust Network Access）的企業只佔17%，反映企業應多注意不同行業於網絡安全的現況，應及早發現問題及完善系統。」



ZTNA成應對網絡威脅新方案

因應網絡攻擊增加，近期有不少企業開始以這類 「零信任網絡存取」方案取代VPN。而作為新一代領先網絡安全方案供應商，Sophos一直致力就網絡安全問題為企業提供各類嶄新的解決方案，助企業免除後顧之憂，而最新推出的Sophos ZTNA便具備以下多項特點：



1. 降低使用VPN而受到攻撃的機會；

2. 限制網絡登入者的權限，防止駭客隨意破壞公司網絡；

3. 防止駭客利用過去的身份驗證進入公司網絡；

4. 可使用Sophos Central雲端平台統一管理ZTNA及其他Sophos的解決方案及產品；

5. 為遠程桌面協議（RDP）、安全外殼協議（SSH）、虛擬網絡計算（VNC）、遠程控制應用程序和其他 TCP/UDP 密集型應用程序等提供妥善保護。



由於遭受勒索軟件攻撃而招致的損失可能高達過百萬港元，因此對於中小企而言，投資Sophos ZTNA這類方案無疑更具成本效益。



選擇可靠網絡安全供應商



事實上，面對疫情持續，加上企業對網絡安全日益重視，陳紹斌直言愈來愈多企業傾向採用ZTNA方案。「根據我們的調查發現，半數的勒索軟件受害者都會選擇投資ZTNA方案，而有部分未曾受到攻擊的企業亦不惜從其他部門抽調資源以填補安全漏洞，可見網絡安全已成企業營運關鍵。」



由於遙距工作已成新常態，為免公司成為駭客的目標，被不法份子有機可乘，企業應積極考慮更全面的網絡安全方案，以應對有關威脅。如欲了解更多Sophos ZTNA方案的詳情，可瀏覽產品網站：https://bit.ly/3JvqNyD

（資料由客戶提供）