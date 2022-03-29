上海疫情上周沒有好轉，甚至是個人經歷中，此城最蕭條的一段日子。因為全方位的核酸排查（實則上已算全民檢測），不同區域的居住區或屋苑仍有全面封閉的，有朋友一周內已做了五次核酸。管理的人說，每二十四小時檢一次，若有發現，小區還是不能開。有些時候，就是做了第一次之後，第二次因受檢人數低於上一次，於是又再要求全部人檢測。

路過無人街角，最多人結聚的戶外地方，就是公園的臨時檢測站，早上都有幾百人在排隊。不是大家盡量留在家中嗎？勞動階層還是要開工，主要是飲食業、快遞員、保安、運輸、街市和部分仍開店的員工，因為他們都需要有四十八小時內陰性報告才能上班出入，所以每兩天就去排隊做一次。

整套防疫政策依然緊張，但不知是否為了紓緩氣氛，官員是口氣上鬆了些，說既要控制疫情，同時也得保住基本生活及中小企的存活平衡。因為這半封的狀態，維持愈久，很多市民都說迫得瘋了，情緒波動很大。尤其是傳閱極廣的幾宗陽性無徵狀者的留院紀實，更使人心生恐懼。

因為據親身經歷者所言，整個過程相當無奈。最初被發現是陽性後，當局會通知你將安排入院，但一般是凌晨才有醫護車接你走，也不告訴你去哪。等去到某間醫院，先又要在大堂等一輪，因根本未安排好病房，包括有其他長期病的老人，都只能睡走廊。到可以入到病房派到床位，才發現，過了三幾天，除了有三餐之外，是沒醫護人員照料及再跟進檢測的。那即是說，這基本上不是一次治療程序，而更多是一種數據上的人頭清零，只是把疑似患者從社會上帶走。