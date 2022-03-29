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咪成日掛住個水晶球

副刊版 2022/03/29

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一個領袖之所以有資格坐上領袖之位，理論上，就是有能力在沒有水晶球的情況下，可以：一、準確地判斷形勢和趨勢。二、為到那個預測的趨勢帶領一眾人做足準備，包括預防、統籌、調配、聯絡、策劃、行動去解決一個問題。《Forbes》在一九年刊出一篇文章提醒領袖，題目是：《Forget Your Crystal Ball：How Can Leaders Really Prepare For The Future?》，叫領袖們咪成日諗住個水晶球，坐得其位，就需要展現在沒有完全確定的情況下，做出對自己所帶領的單位最好的決定和行動，所以不能以「我沒有水晶球」為自己的無能作出準確判斷和行動的解圍藉口。

文章建議領袖，主動聽取不同的意見和觀點去找出自己的盲點（Actively seek out different perspectives to find the blind spots），比祈求有個水晶球從天而降更切實。這是領袖本應有的正常心態和氣量，但對於那些慣性地把自己的問題歸咎別人的人來說，他們最大的盲點，就是：一、不覺得自己有盲點。二、一個自以為至叻係自己的人，又怎會seek out他人的意見？想起電影《Don't Look Up》裏，飾演女總統的梅麗史翠普，沿途不是沒人給過她建議，並警告她如此下去會害死所有人，但她選擇唔聽、唔睇、唔信，結果釀成難以修補的人為災難。像這位女總統的人物，就算一早有個crystal ball，佢只會當人唱山歌。

現代管理學之父Peter Drucker，以林肯名句點醒領袖：「The best way to predict the future is to create it」，即是說，即使沒法對所有事有十足把握，領袖有責任要有proactive（爭取控制局面的主動權）和forward-looking（前瞻性）。

領袖的作為和沒作為、有能力和無能，就是決定和創造甚麼樣的未來之關鍵。沒作為和無能者，如何服眾？不用水晶球，其結局可以預見。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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