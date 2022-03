一個領袖之所以有資格坐上領袖之位,理論上,就是有能力在沒有水晶球的情況下,可以:一、準確地判斷形勢和趨勢。二、為到那個預測的趨勢帶領一眾人做足準備,包括預防、統籌、調配、聯絡、策劃、行動去解決一個問題。《Forbes》在一九年刊出一篇文章提醒領袖,題目是:《Forget Your Crystal Ball:How Can Leaders Really Prepare For The Future?》,叫領袖們咪成日諗住個水晶球,坐得其位,就需要展現在沒有完全確定的情況下,做出對自己所帶領的單位最好的決定和行動,所以不能以「我沒有水晶球」為自己的無能作出準確判斷和行動的解圍藉口。

文章建議領袖,主動聽取不同的意見和觀點去找出自己的盲點(Actively seek out different perspectives to find the blind spots),比祈求有個水晶球從天而降更切實。這是領袖本應有的正常心態和氣量,但對於那些慣性地把自己的問題歸咎別人的人來說,他們最大的盲點,就是:一、不覺得自己有盲點。二、一個自以為至叻係自己的人,又怎會seek out他人的意見?想起電影《Don't Look Up》裏,飾演女總統的梅麗史翠普,沿途不是沒人給過她建議,並警告她如此下去會害死所有人,但她選擇唔聽、唔睇、唔信,結果釀成難以修補的人為災難。像這位女總統的人物,就算一早有個crystal ball,佢只會當人唱山歌。

現代管理學之父Peter Drucker,以林肯名句點醒領袖:「The best way to predict the future is to create it」,即是說,即使沒法對所有事有十足把握,領袖有責任要有proactive(爭取控制局面的主動權)和forward-looking(前瞻性)。

領袖的作為和沒作為、有能力和無能,就是決定和創造甚麼樣的未來之關鍵。沒作為和無能者,如何服眾?不用水晶球,其結局可以預見。