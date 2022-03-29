首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 副刊版 2022/03/29 分享： 位於杜拜樂園及度假村（Dubai Parks and Resorts）的樂高主題酒店（LEGOLAND Hotel）現已開業，這是中東地區的首家樂高主題酒店，專為2至12歲的孩子設計打造，將為親子出遊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 2022/03/26 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 2022/03/05 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 2022/03/01 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 2022/02/26 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 2022/02/23 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 LEGO LEGOLAND 酒店 杜拜 主題樂園 旅遊資訊