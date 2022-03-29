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首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業

副刊版 2022/03/29

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位於杜拜樂園及度假村（Dubai Parks and Resorts）的樂高主題酒店（LEGOLAND Hotel）現已開業，這是中東地區的首家樂高主題酒店，專為2至12歲的孩子設計打造，將為親子出遊

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欄名 : 旅事通

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