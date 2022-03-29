「禿」如其來 請韋史密夫小心免動怒

奧斯卡新一屆影帝韋史密夫（Will Smith）在頒獎禮上，突如其來上台摑了頒獎嘉賓一記耳光，令大家驚呆，寫進了奧斯卡歷史，比他當影帝來得更吸引目光。

韋史密夫之所以如此激動，事緣該頒獎嘉賓開他妻子光頭玩笑，他的妻子因患上俗稱「鬼剃頭」的斑禿而剃頭。昨天掌摑事件後，不少媒體都有文章介紹「鬼剃頭」這個頗大程度上因為免疫系統異常而造成的脫髮困擾。

現代社會生活緊張，「禿如其來」的煩惱，脫髮以至禿頭的人不在少數，包括年輕人。以中國為例，國家衞健委公布的數字顯示，中國有逾2億人面對脫髮問題。當人家脫單、脫離單身時，你在脫髮、髮綫後移，是多麼令人難以忍受，本想脫單、脫俗、脫貧，結果脫髮，比韋史密夫昨天遇到的情況更難堪。現代人脫髮可以用生髮劑、紋髮際綫等解決，那麼古人脫髮禿頭又點算？

古人早就體會過了，首先有人調整心態，意思是「既然已經發生，就由佢」，古代一些文人也有禿頭困擾，例如唐朝著名詩人白居易，曾專門寫過一首《嗟髮落》，表達用樂觀豁達的態度來面對脫髮：「朝亦嗟髮落，暮亦嗟髮落。落盡誠可嗟，盡來亦不惡。既不勞洗沐，又不煩梳掠。最宜濕暑天，頭輕無髻縛。」

白居易本來從早到晚感慨頭髮變少，之後轉換心態，干脆讚歎掉髮省去不少麻煩。如果生來就無咁「豁達」，或者喜歡與命運對抗，這類古人解決脫髮問題，無非靠「化學治療」和「物理治療」兩種，前者就是借助各種中藥，通過內服、外敷生髮，要比今天的何首烏、黑芝麻之類複雜。

秦漢時期就有「髮墮」、「髮落」等記載，《黃帝內經》是中國最早醫學典籍，成書年代不晚於西漢。書中有云：「女子五七，面始焦，髮始墮」。《黃帝內經·素問》提出，「腎者主蟄，封藏之本，精之處也，其華在髮」，就是說人的精華在於腎，而腎的精華又由頭髮來表現，頭髮營養來自腎和血，頭髮不好源於腎虛，那就要從溫腎補血調理，補足血氣便能養髮。

另外，脾胃功能失調，濕熱內生，也侵蝕髮根，令毛髮脫落。隋代巢元方的《諸病源候論》還寫到，「人有風邪，有於頭，在偏虛處，則髮失落、肌肉枯死，或如錢大，或如指大，髮不生，亦不癢，故謂之鬼舐頭。」所謂「鬼舐頭」，也就是「鬼剃頭」。

古人提出不少治脫髮藥方，當中包括如松葉、柏白皮、辛夷、胡麻等，唐朝孫思邈的《千金翼方》就記載有20多方劑，使用最多的藥材是附子，其次是防風、白芷、細辛等，解表驅寒，疏散外風。

古人貓屎灰混豬油 塗脫髮處

孫思邈亦有外敷藥方，說將貓屎燒成灰，與臘月時殺豬所剩的豬油混合，塗抹在脫髮之處；王燾編纂的《外台秘要》則有「近效生髮膏」，將蓮子草、青箱子、附子及適量碎頭髮研末，以酒浸漬，再以烏雞脂調和而成云云，唔好問我work唔work。

除了「化學治療」，「物理治療」其實就是通過巾、帽、假髮等裝飾遮蓋脫髮。老祖宗也很會偽裝，一大利器是頭巾，漢人盛行佩幘，幘即是布巾，篡漢的王莽作為著名脫髮者，常年以幘掩額，更改良使幘凸起，像屋子一樣填充在頭上，就是民間流傳的「王莽禿，幘施屋」，幘漸漸成了今天帽子其一原型。

除了巾帽，古人也戴假髮，傳說在堯舜時期就有假髮，稱髲髢，《莊子·天地》提到，虞氏（舜）用假髮遮蓋禿頭；唐朝的美女們有用一種假髻，把木頭削成像髮髻，染黑畫花然後藏在頭髮之間，充撑場面。

除了內服外敷找遮掩，古人對抗脫髮，日常洗護也是重點，洗頭重要過洗身，所謂沐浴，「沐，濯髮也」，沐是洗頭，浴才是洗身，足以說明洗頭、護髮重要。在沒有洗髮露的年代，古人多用皂角、木槿葉等天然植物洗頭，祖宗們亦注重梳頭時間，早在三國時期《養生論》就說：「春三月，每朝梳頭一二百下」，因為春天萬物生長，養生如果順應天時，就能事半功倍，頭髮也不例外。

總而言之，在古代，髮絲從來都不是小事，古人認為剃頭不孝，「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」。頭髮沒了，真係好傷，有些文采的像陸游，就為髮而哀：「脫髮紛滿梳，衰顏不堪照」，不忍看着鏡子中自己衰老的容顏；失意者看見掌中落髮，如同看見殘枝敗柳，感歎人之悲秋。

其實，「百病皆生於氣也」，心鬱及氣結，對三千煩惱絲無好處，喜怒哀樂皆可能耗費五臟六腑，如果控制不好心境，脫髮難以避免，再多的藥補也無濟於事。脫髮是身體用「掉落」的方式，提醒你注意身體，是身體發出的一絲哀嚎，所以韋史密夫為護妻打人，對不對是一回事，他需提防像妻子般免疫系統出問題，又是另一回事。

▲ 在昨日奧斯卡頒獎禮上，有頒獎嘉賓開韋史密夫患「鬼剃頭」的妻子光頭玩笑，結果這個新出爐影帝摑了該頒獎嘉賓一記耳光，令現場驚呆。