寬容處理染疫缺勤 攜手戰勝疫情

第5波新冠疫情嚴峻，大量人士不幸感染Omicron變種病毒，就算輕症甚至沒有症狀的患者也不好受，需要自我隔離不能上班，康復後仍然要為如何申請病假而苦惱；而僱主對受感染的僱員如何發放病假申請，也同樣大感疑惑。面對很多僱員因染疫而未能上班，法律上對如何處理這些缺勤個案，存有灰色地帶。

如何界定僱員享有病假？根據《僱傭條例》，領取疾病津貼的資格，是僱員按連續性合約受僱，而病假不少於連續4天、能夠出示適當的醫生證明書，並累積足夠的有薪病假（即在最初受僱的12個月內，每服務滿一個月可有2天有薪病假、之後每服務滿一個月可累積4天，最多120天）。

快測陽性病假 存灰色地帶

若僱員透過進行PCR核酸檢測呈陽性，那麼他們的缺勤被視作有薪病假，就應該問題不大；然而，新冠疫情引發很多其他問題，尤其在本港情況下，該如何定義「疾病」，例如有人經快速測試呈陽性，又該怎樣處理？網上也有傳聞說，利用快速測試造假，以造出假陽性結果，那麼快速測試結果可否作準，以批有薪病假？

再者，若該人經快速測試呈陽性後，便應自我隔離，那麼又如何找醫生診斷，以取得醫生證明？對於未有醫生證明的僱員，勞工處呼籲僱主體恤僱員，考慮給予有薪病假，但這並沒有要僱主免去僱員出示「醫生紙」的法律要求；當然，良好僱主就算在僱員未能出示醫療證明等不確定的情況下，仍會選擇相信僱員是誠實申報。

另一個更複雜的難題是，有些員工沒有病徵，但檢測呈陽性結果，他們雖無症狀，但仍需要自我隔離。文職工作人士可以亦通常會繼續在家工作，但外勤的人員如送貨員、司機、商店員工、倉務員或清潔工呢？如果是強制隔離，技術上衞生署會給他們簽發檢疫令或醫務證明，但這些證明也不一定可及時簽發；對於有些需要現身上班的工種，員工可能會因缺勤而被解僱。

那麼，密切接觸者的情況又應怎麼辦？嚴格來說，這些員工並沒有生病，僱主又該如何處理呢？這些員工是依從檢疫要求，未能外出上班，據勞工處發出的文件，僱主可根據《僱傭條例》的規定，向該類僱員發放疾病津貼，但某程度上沒有法律硬性規定僱主必須跟從。

不論是否支付有薪病假、把隔離期視作無薪假、又或扣減員工年假、甚至作出解僱，這些都存有一定灰色地帶，僱主或有不同做法。有見及此，當局向立法會提交《2022年僱傭（修訂）條例》草案，若僱員因遵守防疫法例，以致活動範圍受限制而缺勤者，可被視為放取病假。

另外，亦有員工因此提出人身傷害的申索。據《僱員補償條例》，若僱員因該工作性質而患上指定的職業病，則可獲補償，目前新冠病毒並未涵蓋在內，而沙士就有包括在內；要證明在工作期間感染新冠病毒，而非在其他地方感染，有一定難度。

對僱員抱同理心 慷慨包容

當然，在這個艱難時期，無論是基於科學或法律原因，良好僱主對員工都應該抱有同理心，許多本地和跨國公司，都為員工提供額外福利和津貼，以感謝員工，並挽留人才。據報，帝盛酒店集團向員工發放每月3,000元疫情津貼；高盛為每位員工提供1,000港元的快速測試劑和口罩津貼，並為每位員工的孩子提供每周1,000港元的課外活動津貼；其他公司也有為員工提供免費快測試劑、延長年假期限、每星期上班時間減至4.5日、的士津貼等。

毫無疑問，在這波疫情中，大家都面對極大壓力和焦慮，可以的話請花一點時間為員工多加着想。他們或要面對購買快測試劑、口罩等眾多的額外成本；若家中有孩子要上網課，又有其他更多考慮。愈是艱難的時候，就愈需要體諒與關懷，希望各公司都能慷慨一點，多想想員工們的貢獻，互相包融，一起戰勝疫情。