善用數據輔助 提升施政質素

上月底財政預算案發布後，一些立法會同僚在會議上提到，政府動用大量儲備再次派發電子消費券，涉及的開支約600多億元，這些都是多年來香港市民勤勞奮鬥積聚下來的財富，必須要用得其所，也應該把資金優先投放到以香港為家、最有需要幫助的香港人。

那些已放棄香港、移民他去的人，是否應該也獲得政府的金錢支援？財政司司長陳茂波解釋，消費券最終須向香港的商戶支付，故此仍有提振本地經濟的效果；然而，消費券的受益人不只商戶，也包括消費者本身，筆者認為把消費券分派予留港建港的消費者，才能體現公平原則。

此外，有些市民本屬於高收入一族，對他們而言，消費券在財務上提供的助力遠比弱勢社群為低。另一例子是居港未滿7年的內地新移民，他們之中的成年人很多都成為香港勞動人口的一分子，並繳納稅款，情理上他們也應獲得消費券。

中小企方面，經過3年來黑暴和疫情的打擊，它們大部分都在倒閉邊緣，「苟延殘喘」都不足以形容其慘況。現時當局的紓困措施是以行業為「單位」，即受助行業內任何商戶，不論大小及經營狀況皆可得到補貼，金額則一般以營業地點的面積及員工數目計算。

可是，一向能負擔較大面積和聘請較多員工的，均是較具實力的企業，一些商戶如超級市場，在疫情下生意不減反增，又可通殺以公帑支持的前5輪「保就業」和消費券計劃，不禁令人質疑，當局是否「劫貧濟富」？

現成數據篩選分級 精準施援

政府解釋，由於想要讓資助更快捷地發放予市民和商戶，緩解受疫情重創的經濟，故此盡量簡化程序，減低行政負擔；但其實當局已有現成的數據，如果運用得宜，或可把援助做得更精準到位。

就派發消費券而言，當局向來管有市民的出入境紀錄、稅務狀況、強積金供款紀錄等。利用這些數據庫，已可設計出一些簡單原則，過濾某一批人士，令其不符合申請資格，例如長期離港或高收入人士等；又可以對留港建設的弱勢社群調整消費券金額，令貧者多助。筆者建議也要設立上訴機制，讓不符合資格的市民申訴和提供證據，以應對系統計算可能出現的錯誤和遺漏。

同樣道理，當局也可以憑稅務狀況、強積金供款紀錄等數據，依個別企業的財務狀況，推出不同等級的援助，令紓困措施細緻化和具針對性，避免出現資源錯配的現象。以筆者接觸的科創企業為例，疫情下出現兩極化的表現，跨國大企業及網購公司的業績均頗為理想，但中小企和初創就面臨極端困境。如果政府能善用數據輔助決策，便可以精準施援。

政府垂直架構 難跨部門協作

以上讓筆者思考，為何政府部門沒有主動地運用數據，制定更體貼，更有創意的政策呢？現時不同決策局或部門，會因應各自的服務範疇收集相關數據，而協助進行此工作的，主要是統計處。然而，除了提供一般社會和經濟數據的統計工作，如人口普查、綜合住戶統計調查等，新的統計工作主要是需求主導，例如統計處應運輸及房屋局的要求，在2014年首次進行有關「劏房」的統計調查，並由2015年起把資料納入《長遠房屋策略》周年進度報告。

統計處是一個技術部門，不會如商界般主動發掘有價值的數據，或利用數據創造新的公共服務；港府又採取垂直架構，部門之間互不統轄，慣於各自為政，故此當數據的收集、分析、應用涉及跨部門協作時，便困難重重。

筆者相信當局已有所警覺，政府資訊科技總監辦公室在2019年成立的「智慧政府創新實驗室」，便主動邀請本地中小企及初創企業，就不同公共服務提交資訊科技應用方案及建議，例如處理地區市政、環境問題、收集和分析交通數據等；當局又藉「資料一綫通」開放數據予民間免費採用，冀望公眾開發各種便民服務，增加公共資料為社會帶來的價值。

然而，「智慧政府創新實驗室」涉及的方案規模較小，而基於私隱問題，「資料一綫通」亦不可能開放涉及個人或個別企業的數據，故此數據的創新和大規模應用，仍然繫於政府本身。

建「商業數據通」 助企業融資

去年施政報告提及，金融管理局正在構建「商業數據通」，便是善用數據提供精準服務的示範。這項全新的金融基建設施，讓企業授權付款系統、公營機構、公用事業等，向銀行提供數據，讓銀行對企業的營銷狀況作出更準確的預測，從而減低企業提供抵押品的需要；換言之，它讓中小企利用自身的數據，獲得條件更好的融資服務。事實證明，官員只要肯花心思，政策也可以十分貼地親民。

今次新冠疫情，暴露了港府運用數據的不足。在2月24日的行政長官答問會，筆者詢問有關善用科技對抗疫情時，她也坦白說：「我地嘅smart city夠唔夠smart呢？睇嚟係爭啲。」

相比之下，內地當局藉推動電子政府和一站式公共服務，與廣大民眾及企業連繫，從中又吸取數據，迅速掌握個人和企業資訊及經濟脈搏，再運用它們落實城市管理、企業支援等，精確地針對有需要的社群「落藥」。港府宜審視政策流程，制定詳細的數據收集、分類、儲存、分析、應用框架，獎勵決策局或部門主動應用數據，提升政策質素。

▲ 港府宜審視政策流程，制定詳細框架，獎勵決策局或部門主動應用數據，提升政策質素。（資料圖片）