內地周日（27日）新增6,215宗本土感染，其中上海再增3,500宗佔逾半。當局周一凌晨5時起以黃浦江為界，分區分批採取「封控管理」，進行核酸檢測。

官方強調，封控區域實施交通管制，嚴控人員流動，並加強

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