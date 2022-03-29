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內地增6215本土感染 上海逾半

滬昨起封控區交通管制 非必要不出不入

中國版 2022/03/29

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內地周日（27日）新增6,215宗本土感染，其中上海再增3,500宗佔逾半。當局周一凌晨5時起以黃浦江為界，分區分批採取「封控管理」，進行核酸檢測。

官方強調，封控區域實施交通管制，嚴控人員流動，並加強

...

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