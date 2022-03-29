內地增6215本土感染 上海逾半 滬昨起封控區交通管制 非必要不出不入 中國版 2022/03/29 分享： 內地周日（27日）新增6,215宗本土感染，其中上海再增3,500宗佔逾半。當局周一凌晨5時起以黃浦江為界，分區分批採取「封控管理」，進行核酸檢測。 官方強調，封控區域實施交通管制，嚴控人員流動，並加強 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ 今日 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 今日 Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 確保金融業運行 員工連夜返公司 今日 確保金融業運行 員工連夜返公司 你可能感興趣 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ 今日 01:00 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 今日 01:00 Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 確保金融業運行 員工連夜返公司 今日 01:00 確保金融業運行 員工連夜返公司 疫情 交通 記者 商品 上海 機場 運輸 鐵路 醫療機構 火車