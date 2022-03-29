Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 中國版 2022/03/29 分享： 上海封控措施下，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）的上海工廠據報將停產4天。此外，多間外企也受影響。上海台協幹部指，主要對服務業相關企業影響較大。 Tesla工廠位於浦東新區臨港，屬於第一批封控區域。封 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地增6215本土感染 上海逾半 今日 內地增6215本土感染 上海逾半 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ 今日 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ 確保金融業運行 員工連夜返公司 今日 確保金融業運行 員工連夜返公司 你可能感興趣 內地增6215本土感染 上海逾半 今日 01:00 內地增6215本土感染 上海逾半 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ 今日 01:00 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ 確保金融業運行 員工連夜返公司 今日 01:00 確保金融業運行 員工連夜返公司 疫情 中國 經濟 美國 歐洲 汽車 電動車 Tesla 防疫措施 概念