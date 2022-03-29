Tesla滬工廠停產4天 概念股走低

上海封控措施下，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）的上海工廠據報將停產4天。此外，多間外企也受影響。上海台協幹部指，主要對服務業相關企業影響較大。

Tesla工廠位於浦東新區臨港，屬於第一批封控區域。封

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