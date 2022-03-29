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確保金融業運行 員工連夜返公司

中國版 2022/03/29

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上海周日（27日）晚宣布周一起分區分批實施核酸篩查，首批浦東、浦南及比鄰區域清晨5時起封控。浦東新區的多家金融機構緊急部署，多名從業者連夜趕回公司駐守，有人已在公司住十餘天。

上投摩根高層 辦公室設行軍

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