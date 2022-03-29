確保金融業運行 員工連夜返公司 中國版 2022/03/29 分享： 上海周日（27日）晚宣布周一起分區分批實施核酸篩查，首批浦東、浦南及比鄰區域清晨5時起封控。浦東新區的多家金融機構緊急部署，多名從業者連夜趕回公司駐守，有人已在公司住十餘天。 上投摩根高層 辦公室設行軍 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地增6215本土感染 上海逾半 今日 內地增6215本土感染 上海逾半 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ 今日 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 今日 Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 你可能感興趣 內地增6215本土感染 上海逾半 今日 01:00 內地增6215本土感染 上海逾半 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ 今日 01:00 滬為何「不能封城」 變陣「分批封控」？ Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 今日 01:00 Tesla滬工廠停產4天 概念股走低 疫情 銀行 金融 基金 外資 金融機構 上海證券交易所 公募基金