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馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？

行政人員版 2022/03/29

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）向來言論出眾，他在Twitter的發文隨時會牽動股市及加密貨幣升跌。日前他質疑Twitter不遵守言論自由原則，有網民更猜測他正考慮建立自家社交平台。

馬斯克

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欄名 : 科技新知

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