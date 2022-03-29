烏克蘭電腦博物館 500珍貴展品被炸毁 行政人員版 2022/03/29 分享： 俄羅斯自入侵烏克蘭以來，攻打當地不同城市。位於烏克蘭馬里烏波爾的最大私人電腦博物館Club 8-bit，包括蘇聯時代電腦等500件電腦展品，被戰火摧毁。 Club 8-bit的擁有者Dmitry ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？ 今日 馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？ 歐盟數位市場法案 大科企小平台須互支援 2022/03/28 歐盟數位市場法案 大科企小平台須互支援 蘋果擬推硬件訂閱 減輕客戶換機成本 2022/03/28 蘋果擬推硬件訂閱 減輕客戶換機成本 Nothing首推智能機 運行自家作業系統 2022/03/25 Nothing首推智能機 運行自家作業系統 亞利桑那州居民准用 Apple Wallet身份證 2022/03/25 亞利桑那州居民准用 Apple Wallet身份證 俄羅斯 社交平台 烏克蘭 博物館 電腦設備 硬件