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烏克蘭電腦博物館 500珍貴展品被炸毁

行政人員版 2022/03/29

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俄羅斯自入侵烏克蘭以來，攻打當地不同城市。位於烏克蘭馬里烏波爾的最大私人電腦博物館Club 8-bit，包括蘇聯時代電腦等500件電腦展品，被戰火摧毁。

Club 8-bit的擁有者Dmitry

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欄名 : 科技新知

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