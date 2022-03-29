拆解教師流失5主因 行政人員版 2022/03/29 分享： 【本報訊】疫情逐步趨穩，全球各地學校開始為學生重返校園做準備，據美國國家教育研究基金會報告表示，招聘教職人員將成挑戰。據另一份《英格蘭教師勞動力市場》年度報告亦指出，教師辭職人數正在攀升，教職人員的流 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳 2022/03/28 票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳 美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 2022/03/25 美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 2022/03/24 企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 2022/03/23 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 2022/03/22 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 職場文化 職場技能 求職招聘 職業生涯 教師工作量 疫情 學校 實習 工作時數