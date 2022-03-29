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拆解教師流失5主因

行政人員版 2022/03/29

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【本報訊】疫情逐步趨穩，全球各地學校開始為學生重返校園做準備，據美國國家教育研究基金會報告表示，招聘教職人員將成挑戰。據另一份《英格蘭教師勞動力市場》年度報告亦指出，教師辭職人數正在攀升，教職人員的流

...

欄名 : Good Job Insight

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環團指減排欠決心 僅為形象「洗綠」
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