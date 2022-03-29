【本報訊】疫情逐步趨穩，全球各地學校開始為學生重返校園做準備，據美國國家教育研究基金會報告表示，招聘教職人員將成挑戰。據另一份《英格蘭教師勞動力市場》年度報告亦指出，教師辭職人數正在攀升，教職人員的流

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