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抗疫別疲勞 Mind HK推綫上免費工作坊

副刊版 2022/03/30

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第五波疫情持續肆虐，對市民的精神健康帶來多方面影響。香港精神健康慈善機構Mind HK於4月期間將推出一系列網絡工作坊和研討會，以及中英雙語網上資源，為港人在疫情下常見的精神健康問題提供相關的資訊及貼

...

欄名 : 防疫訊

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