抗疫別疲勞 Mind HK推綫上免費工作坊 副刊版 2022/03/30 分享： 第五波疫情持續肆虐，對市民的精神健康帶來多方面影響。香港精神健康慈善機構Mind HK於4月期間將推出一系列網絡工作坊和研討會，以及中英雙語網上資源，為港人在疫情下常見的精神健康問題提供相關的資訊及貼 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 疫情加劇時尚浪費 推動再造時裝Redress設計賽 2020/09/16 疫情加劇時尚浪費 推動再造時裝Redress設計賽 百年老舖盒仔茶源吉林推限量口罩 收益捐助流浪貓狗救援 2020/08/24 百年老舖盒仔茶源吉林推限量口罩 收益捐助流浪貓狗救援 輕鬆DIY工具書 疫情中助療癒抗壓 2020/08/12 輕鬆DIY工具書 疫情中助療癒抗壓 RubberBand阿偉牛扒店 推餸菜包日賣300包 2020/08/11 RubberBand阿偉牛扒店 推餸菜包日賣300包 香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品 2020/07/17 香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品 疫情 香港 壓力 醫生 健康問題 工作坊