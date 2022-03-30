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Mira eShop 春夏限定快閃優惠 推出現金禮券享美饌

副刊版 2022/03/30

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The Mira Hong Kong即日至4月6日，於Mira eShop舉行春夏限定快閃優惠，推出3款現金禮券套裝，價值由$1,000（88折）、$3,000（8折）至$5,000（75折），每張禮

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欄名 : 新鮮熱辣

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