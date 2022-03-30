摩登中式餐廳 Little Bao推出全新超值午市套餐 副刊版 2022/03/30 分享： 由亞洲最佳女廚May Chow炮製的全新午市套餐於Little Bao登場，除了精選2人套餐外，更首次推出一人份午市套餐，讓一人也能享受May的創意。 以港式茶餐廳食物為靈感，炮製出一人份蓋飯組合套餐、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Mira eShop 春夏限定快閃優惠 推出現金禮券享美饌 今日 Mira eShop 春夏限定快閃優惠 推出現金禮券享美饌 人氣手工薄餅店The Pizza Project 推出5款新口味薄餅 2022/03/28 人氣手工薄餅店The Pizza Project 推出5款新口味薄餅 Marks & Spencer復活節朱古力 可愛Percy小豬+復活兔圓球 2022/03/26 Marks & Spencer復活節朱古力 可愛Percy小豬+復活兔圓球 烘焙大師Gregoire Michaud推出全新麵包 2022/03/23 烘焙大師Gregoire Michaud推出全新麵包 Classified推出外賣手工芝士拼盤 2022/03/23 Classified推出外賣手工芝士拼盤 疫情 酒店 餐廳 美食 外賣 住宿 米芝蓮 下午茶 雪糕 午餐