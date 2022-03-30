摩登中式餐廳 Little Bao推出全新超值午市套餐

由亞洲最佳女廚May Chow炮製的全新午市套餐於Little Bao登場，除了精選2人套餐外，更首次推出一人份午市套餐，讓一人也能享受May的創意。

以港式茶餐廳食物為靈感，炮製出一人份蓋飯組合套餐、

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