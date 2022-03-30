之前被認為是抗疫模範生的上海，周日晚上突來一招宣告周一凌晨開始半封（不過官方沒用封城字眼）。浦東周一開始封四天，之後再由浦西接棒封五天。浦西人還有幾天去掃貨，可是浦東人就被迫漏夜出街搶購糧食了（兩浦是一條黃浦江之隔）。

這個動作自然也是惹來質疑，因為搶菜連同去測核酸，都是人群極度聚集的高危行為。

今次的封城也安排奇特，分兩階段，浦東先試驗。主要是家家不出戶，可以在外面走動的，只能是執勤人員，例如醫務、治安、生活必需品供應服務（如食品商），其他公共交通和私人汽車都停駛。落實情況不同，也有醫生朋友訴說，周一一早開車上班，結果被住家的保安攔下來，說雖然醫生個人可外出，可是那部車不能，搞一輪才通行。

浦西因延後幾天才封，所以街市一早就人頭湧湧，要排隊進入，不見恐慌，也未至掃到空空如也。反而有種感覺，像過節前辦年貨。

封閉出行確是疫情兩年多以來上海未試過，打破了上海人的自我估計。幽默本色也時而爆發，譬如說，若不想被封禁步，可否在浦東封鎖之前過浦西，再等浦東解封後回去？又或者，被封時索性游水渡黃浦江（距離比游維港往返港島九龍近得多，而對上一次以江河為界來劃分上海已是松滬戰爭之時）？

網民由此引伸：想不到以前這過江叫擺渡，現在叫偷渡。又如：還有方法在兩邊封鎖後由浦西去浦東的啊，答案是從浦西的虹橋機場，搭機到另一城市，再轉飛浦東機場落機（事實上浦東機場交通也停了）。真好想外出？自己的車開不了，但還可當個外賣騎士。

實情是，由封城強檢到派自測包，上海是正在試驗用新的抗疫策略。