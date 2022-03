今年奧斯卡金像獎最多人討論的片段,是最佳男主角得獎者韋史密夫(Will Smith)上台掌摑黑人諧星基斯洛克(Chris Rock),那是發生在他得獎之前的事。

事緣基斯洛克在台上拿韋史密夫的太太Jada的病患開玩笑,表示期待欣賞她演出《G.I. Jane》續篇。《G.I. Jane》(港譯:伴我雄心)的女主角狄美摩亞(Demi Moore)當年以光頭造型演出,而Jada因身患Alopecia(脫髮,俗稱「鬼剃頭」)而剃光了頭,基斯洛克似有嘲笑之嫌。韋史密夫不忿妻子被嘲,立即衝上台怒摑基斯洛克。

這一幕迅即成為全球熱話,有人猜疑那是一場為搞氣氛的預先設計(當然不是),又有人批評韋史密夫衝動暴力,更有人提議奧斯卡應奪回他的最佳男主角獎。網上已夠七嘴八舌,我無意在此加入「審裁團」,只想說一句:講笑話講到戲謔人家的病患,一點也不好笑,更凸顯一個諧星的低質創作。

當大家聚焦「怒摑」一幕時,我反而對另一位男星丹素華盛頓(Denzel Washington)留下深刻印象--他事後馬上走近並搭着韋史密夫的膊頭耳語。韋史密夫後來上台領獎時,透露了丹素華盛頓跟他說了甚麼:「At your highest moment, be careful. That's when the devil comes for you.」(踏入你人生巔峰之際,必須當心,那亦是魔鬼找上門之時)。在韋史密夫揮拳後,周圍大把花生友等待看事情如何發展,丹素華盛頓亦大可坐埋一邊默不作聲,但在那個時候,他把朋友(韋史密夫)的福祉放在最前,願意在當刻說出未必啱聽的逆耳忠言,只有真朋友才會這樣做。

朋友有很多種層次,願意在對方迷路時,及時善意提醒,那是高質朋友。我們都需要像丹素華盛頓般的朋友。豬朋狗友要快快斷捨離,但對買少見少的高質朋友,要珍、惜、藏。