今年奧斯卡金像獎最多人討論的片段，是最佳男主角得獎者韋史密夫（Will Smith）上台掌摑黑人諧星基斯洛克（Chris Rock），那是發生在他得獎之前的事。

事緣基斯洛克在台上拿韋史密夫的太太Jada的病患開玩笑，表示期待欣賞她演出《G.I. Jane》續篇。《G.I. Jane》（港譯：伴我雄心）的女主角狄美摩亞（Demi Moore）當年以光頭造型演出，而Jada因身患Alopecia（脫髮，俗稱「鬼剃頭」）而剃光了頭，基斯洛克似有嘲笑之嫌。韋史密夫不忿妻子被嘲，立即衝上台怒摑基斯洛克。

這一幕迅即成為全球熱話，有人猜疑那是一場為搞氣氛的預先設計（當然不是），又有人批評韋史密夫衝動暴力，更有人提議奧斯卡應奪回他的最佳男主角獎。網上已夠七嘴八舌，我無意在此加入「審裁團」，只想說一句：講笑話講到戲謔人家的病患，一點也不好笑，更凸顯一個諧星的低質創作。

當大家聚焦「怒摑」一幕時，我反而對另一位男星丹素華盛頓（Denzel Washington）留下深刻印象--他事後馬上走近並搭着韋史密夫的膊頭耳語。韋史密夫後來上台領獎時，透露了丹素華盛頓跟他說了甚麼：「At your highest moment, be careful. That's when the devil comes for you.」（踏入你人生巔峰之際，必須當心，那亦是魔鬼找上門之時）。在韋史密夫揮拳後，周圍大把花生友等待看事情如何發展，丹素華盛頓亦大可坐埋一邊默不作聲，但在那個時候，他把朋友（韋史密夫）的福祉放在最前，願意在當刻說出未必啱聽的逆耳忠言，只有真朋友才會這樣做。

朋友有很多種層次，願意在對方迷路時，及時善意提醒，那是高質朋友。我們都需要像丹素華盛頓般的朋友。豬朋狗友要快快斷捨離，但對買少見少的高質朋友，要珍、惜、藏。