新冠疫情來勢洶洶，根據本港大學估算，至3月染疫人數恐已過百萬。網路搜尋熱門字眼亦反映情況，由二月初增強免疫湯水，至3月時已增添為止咳及疫後食療。隨着康復人數增加，大家亦更關注咽乾、神疲、體痛或腦霧等新冠後遺症的處理方法。以下將分享其食療方法。

咽乾喉嚨有黏稠痰：可以青欖10粒、鮮魚腥草4両、浙貝母3錢、陳皮一角及瘦肉4両煲湯。若無新鮮魚腥草，則以乾品1両代替。青欖拍扁、瘦肉汆水，然後與其他材料以清水煲煮一個半小時。若咳嗽略多者，可於上方材料加入鱷魚肉乾2両及南北杏各1錢。咽不適者切記戒口生冷、甜、辣及煎炸食物。

神疲、手腳痠痛者：可以五指毛桃1両、蓮子1両、淮山5錢、陳皮一角及瘦肉4両，清水6碗煲一個半小時。五指毛桃又稱南芪和五爪龍，為中國南方地道草藥，有健脾益氣作用，補而不燥，對氣虛身重，「不榮則痛」有良好緩解作用。

胃口滯滿，不思飲食，食多腹瀉：以陳腎兩副、鹹肉4両、白米半杯煲粥。白米早一晚以清水沖洗好，然後雪櫃冰格冷藏，於烹調前以清水沖走融結冰。陳腎用清水隔晚浸透洗淨；鹹肉切細段，加入6碗清水先煮陳腎及鹹肉一小時，然後加冰藏過的白米，再煮半小時。

失眠，腦霧，思考較平常滯遲：淮山1両、腰果2両、百合3錢、花旗參1錢、瘦肉4両、清水6碗煲湯，功效益氣養陰、寧神安眠。另可按壓神門穴位，位置為額面正中綫上，於入髮際0.5吋處，建議早晚按壓兩分鐘。

最後，新冠影響人口層面廣泛，若自身能力所及，請多關心鄰里獨居長者或長期病患人士，多一句問候，或多一碗保健湯水，大家都多走一步，守望相助，香港定能更快走出疫情困境。

▲ 淮山（林良明攝）