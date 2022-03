奧斯卡遺珠 遠勝韋史密夫打人動作

新一屆奧斯卡影帝韋史密夫(Will Smith)就摑了頒獎嘉賓一記耳光的事,發出正式道歉聲明,並向被摑的Chris Rock道歉,我覺得他也需要向被他偷走關注焦點的同行道歉。

韋史密夫一個打人動作,引發全球媒體鋪天蓋地報道,今屆奧斯卡其他得獎者、發生的事,相對下變得無人留意關心,包括場內另一個動作,就是拿下今屆最佳電影的《心之旋律》(CODA)團隊,包括導演與演員會見傳媒合照時,一起做出的手勢,美式手語中的「我愛你」(I Love You,ILY)。

I、L、Y這3個字母的形狀,可以在美國手語中,用一個手形來結合表達,意思就是I Love You。

最佳電影團隊 展I love you手語

這個手勢最初如何出現已不肯定,美國人普遍相信的講法,它的公開使用已經有40多年,1976年電視節目《Family Feud》中,主持人道森(Richard Dawson)首次使用,並在每一集都用,後來便有了很高知名度,美國的聾啞學生都陸續使用。

2017年,這個手語手勢還被引入為通用表情符號(emoji),大家可以在WhatsApp、Facebook和其他應用程式中找到,send給各方至愛友好,表達你對他們的情意和重視,不一定是單指「我愛你」,也可以是good-bye ILY、good-night ILY……

世界上沒有統一通用的手語,不同國家或地區使用不同的手語,美國有自己的手語(American Sign Language,ASL),英國手語(British Sign Language,BSL)和ASL也不同,懂得ASL的可能不理解BSL,中國也有自己一套手語。

美國手語手勢ILY雖然不是國際通用手勢,但世界上多數聾人都知道它,一些名人在公眾或粉絲前也使用,無論他們是否聾啞人,亦即是說在美國,這個手勢已經不是失聰人士們的專利,總統、政治人物、名氣界、運動員、藝術家等,許多人都用ILY手勢,向人表達心意。

美國手語(ASL)通過手以及臉部的動作來表達,是北美聾人主要語言。ASL的確切起源亦不清楚,有人相信它於200多年前,由當地手語和法國手語(Langue des Signes Française,LSF)混雜而成,事實上今天的ASL,包括了LSF一些元素;然而隨時間發展,ASL和現代的LSF是兩種不同的手語,很多地方不一樣,只有一些地方類似。

ASL可以說是獨立於英語的一種語言方式,包含了語言的基本特徵,雖然叫手語,它亦不單用手來表達,例如講英文的人通過提高聲綫音調和調整詞序,來表示發問,用ASL的人則通過揚起眉毛、睜大眼睛,以至身體向前傾來表示。

就像其他語言一樣,用ASL表達思想的具體方式,因ASL使用者本身而異。除了個體差異外,ASL還有地區口音和方言,就像某些英語單詞,在美國不同地區有不同說法一樣;其他社會因素,包括年齡和性別,也會影響到ASL的運用,促成它的多樣性,就像我們的口語一樣。

講了這麼多,究竟怎麼用美式手語說「我愛你」?第1步(手語中的字母I)掌心朝向外,握拳,伸出尾指向上,就是I的手勢;第2步(手語中字母L)掌心朝外,握拳,伸出食指和拇指;第3步(手語中字母Y)掌心朝外握拳,伸出尾指和拇指,就是Y;第4步,就是做出I、L和Y結合加起來的手勢,就構成了「我愛你」的手語,其實一般只做第4步那個I、L和Y加起來的手勢就已經得,如果看不懂剛才所說的,睇片最清楚(請【按此】「觀看『我愛你』手語」視頻)。

美式手語中的「我愛你」ILY動作,是否比打人動作更適合傳播呢?尤其對韋史密夫來說,他主演的很多電影,傳遞的信息都是愛,以及人生激勵,例如《尋找快樂的故事》(The Pursuit of Happyness),即是內地譯的《當幸福來敲門》,多麼的勵志感人、充滿正能量,和他前天出手訴諸武力的一幕多麼的不相襯,即使理由是護妻。

國際間不乏源於普京有關暴力的新聞畫面,我們不需要在奧斯卡頒獎禮上又再看到,正如韋史密夫自己在道歉聲明中說:「在充滿愛和善意的世界裏,沒有暴力的容身之所(There is no place for violence in a world of love and kindness)。」