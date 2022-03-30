奧斯卡遺珠 遠勝韋史密夫打人動作

新一屆奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）就摑了頒獎嘉賓一記耳光的事，發出正式道歉聲明，並向被摑的Chris Rock道歉，我覺得他也需要向被他偷走關注焦點的同行道歉。

韋史密夫一個打人動作，引發全球媒體鋪天蓋地報道，今屆奧斯卡其他得獎者、發生的事，相對下變得無人留意關心，包括場內另一個動作，就是拿下今屆最佳電影的《心之旋律》（CODA）團隊，包括導演與演員會見傳媒合照時，一起做出的手勢，美式手語中的「我愛你」（I Love You，ILY）。

I、L、Y這3個字母的形狀，可以在美國手語中，用一個手形來結合表達，意思就是I Love You。

最佳電影團隊 展I love you手語

這個手勢最初如何出現已不肯定，美國人普遍相信的講法，它的公開使用已經有40多年，1976年電視節目《Family Feud》中，主持人道森（Richard Dawson）首次使用，並在每一集都用，後來便有了很高知名度，美國的聾啞學生都陸續使用。

2017年，這個手語手勢還被引入為通用表情符號（emoji），大家可以在WhatsApp、Facebook和其他應用程式中找到，send給各方至愛友好，表達你對他們的情意和重視，不一定是單指「我愛你」，也可以是good-bye ILY、good-night ILY……

世界上沒有統一通用的手語，不同國家或地區使用不同的手語，美國有自己的手語（American Sign Language，ASL），英國手語（British Sign Language，BSL）和ASL也不同，懂得ASL的可能不理解BSL，中國也有自己一套手語。

美國手語手勢ILY雖然不是國際通用手勢，但世界上多數聾人都知道它，一些名人在公眾或粉絲前也使用，無論他們是否聾啞人，亦即是說在美國，這個手勢已經不是失聰人士們的專利，總統、政治人物、名氣界、運動員、藝術家等，許多人都用ILY手勢，向人表達心意。

美國手語（ASL）通過手以及臉部的動作來表達，是北美聾人主要語言。ASL的確切起源亦不清楚，有人相信它於200多年前，由當地手語和法國手語（Langue des Signes Française，LSF）混雜而成，事實上今天的ASL，包括了LSF一些元素；然而隨時間發展，ASL和現代的LSF是兩種不同的手語，很多地方不一樣，只有一些地方類似。

ASL可以說是獨立於英語的一種語言方式，包含了語言的基本特徵，雖然叫手語，它亦不單用手來表達，例如講英文的人通過提高聲綫音調和調整詞序，來表示發問，用ASL的人則通過揚起眉毛、睜大眼睛，以至身體向前傾來表示。

就像其他語言一樣，用ASL表達思想的具體方式，因ASL使用者本身而異。除了個體差異外，ASL還有地區口音和方言，就像某些英語單詞，在美國不同地區有不同說法一樣；其他社會因素，包括年齡和性別，也會影響到ASL的運用，促成它的多樣性，就像我們的口語一樣。

講了這麼多，究竟怎麼用美式手語說「我愛你」？第1步（手語中的字母I）掌心朝向外，握拳，伸出尾指向上，就是I的手勢；第2步（手語中字母L）掌心朝外，握拳，伸出食指和拇指；第3步（手語中字母Y）掌心朝外握拳，伸出尾指和拇指，就是Y；第4步，就是做出I、L和Y結合加起來的手勢，就構成了「我愛你」的手語，其實一般只做第4步那個I、L和Y加起來的手勢就已經得，如果看不懂剛才所說的，睇片最清楚（請【按此】「觀看『我愛你』手語」視頻）。

美式手語中的「我愛你」ILY動作，是否比打人動作更適合傳播呢？尤其對韋史密夫來說，他主演的很多電影，傳遞的信息都是愛，以及人生激勵，例如《尋找快樂的故事》（The Pursuit of Happyness），即是內地譯的《當幸福來敲門》，多麼的勵志感人、充滿正能量，和他前天出手訴諸武力的一幕多麼的不相襯，即使理由是護妻。

國際間不乏源於普京有關暴力的新聞畫面，我們不需要在奧斯卡頒獎禮上又再看到，正如韋史密夫自己在道歉聲明中說：「在充滿愛和善意的世界裏，沒有暴力的容身之所（There is no place for violence in a world of love and kindness）。」