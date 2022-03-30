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全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺

行政人員版 2022/03/30

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【本報訊】國際環保機構近年大力倡議發展環保及減碳，有報告指，全球勞動市場，環保工種（Green job）將有顯著增長。

據商業社交平台LinkedIn的《2022年全球環保專業技能》調查顯示，全球環保工

...

欄名 : Good Job Insight

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