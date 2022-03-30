全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺 行政人員版 2022/03/30 分享： 【本報訊】國際環保機構近年大力倡議發展環保及減碳，有報告指，全球勞動市場，環保工種（Green job）將有顯著增長。 據商業社交平台LinkedIn的《2022年全球環保專業技能》調查顯示，全球環保工 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 拆解教師流失5主因 2022/03/29 拆解教師流失5主因 票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳 2022/03/28 票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳 美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 2022/03/25 美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 2022/03/24 企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 2022/03/23 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 環保措施 經濟 商業 行業 就業 社交平台 可持續發展 污染 太陽能 工種