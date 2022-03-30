昨151人疫歿 第5波死亡率0.65%

昨再接獲151名染疫者離世個案，其中149人於公立醫院離世、2人於只接收輕症的中大醫院疫歿，包括有慢性病的89歲老翁及106歲老婦；另有一名已打了兩針疫苗、自身有血小板增多症的25歲染疫女子，昨在家不

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