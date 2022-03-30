昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 港聞版 2022/03/30 分享： 昨再接獲151名染疫者離世個案，其中149人於公立醫院離世、2人於只接收輕症的中大醫院疫歿，包括有慢性病的89歲老翁及106歲老婦；另有一名已打了兩針疫苗、自身有血小板增多症的25歲染疫女子，昨在家不 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增7596確診 連續4天少於萬宗 今日 增7596確診 連續4天少於萬宗 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 今日 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 今日 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 你可能感興趣 增7596確診 連續4天少於萬宗 今日 01:00 增7596確診 連續4天少於萬宗 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 今日 01:00 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 今日 01:00 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 疫情 肺炎 記者 衞生防護中心 行政 公立醫院 風險管理 長期病 何婉霞