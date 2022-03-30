港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 港聞版 2022/03/30 分享： 政府早前宣布周六起，向全港270萬戶全民派發「防疫服務包」，料涉及大量物流人手。本報接獲消息，大批公務員昨收到急召，今日起一連3日需參與防疫服務包分裝工作。 消息人士指，被徵召的公務員，不少是行政主任（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增7596確診 連續4天少於萬宗 今日 增7596確診 連續4天少於萬宗 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 今日 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 今日 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 你可能感興趣 增7596確診 連續4天少於萬宗 今日 01:00 增7596確診 連續4天少於萬宗 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 今日 01:00 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 今日 01:00 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 服務 記者 行政 義工 民政事務局 宗教