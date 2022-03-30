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港府急召公僕包裝防疫包 周六起派

港聞版 2022/03/30

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政府早前宣布周六起，向全港270萬戶全民派發「防疫服務包」，料涉及大量物流人手。本報接獲消息，大批公務員昨收到急召，今日起一連3日需參與防疫服務包分裝工作。

消息人士指，被徵召的公務員，不少是行政主任（

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