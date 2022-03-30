港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 港聞版 2022/03/30 分享： 第5波疫情持續，不少私家醫院都為抗疫出一分力。 港怡醫院昨日宣布，由本周四（31日）將增設新冠肺炎門診服務，專為15歲或以上、在過去14天內快測或核酸檢測呈陽性，並出現輕微呼吸道徵狀的人士提供醫生診症、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增7596確診 連續4天少於萬宗 今日 增7596確診 連續4天少於萬宗 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 今日 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 今日 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 你可能感興趣 增7596確診 連續4天少於萬宗 今日 01:00 增7596確診 連續4天少於萬宗 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 今日 01:00 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 今日 01:00 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 疫情 新冠肺炎 服務 衞生防護中心 診所 的士 護理 私家醫院 港怡醫院 浸會醫院