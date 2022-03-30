港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症

第5波疫情持續，不少私家醫院都為抗疫出一分力。

港怡醫院昨日宣布，由本周四（31日）將增設新冠肺炎門診服務，專為15歲或以上、在過去14天內快測或核酸檢測呈陽性，並出現輕微呼吸道徵狀的人士提供醫生診症、

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