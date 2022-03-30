本港疫情持續向下，連續4天單日確診少於1萬宗，昨增7,596宗新症。衞生防護中心指，整體數字的確有慢慢回落的情況，但提醒人流增多疫情有機會反彈，籲市民假期盡量少去人多擠迫的地方。

內地7位中醫藥專家昨抵

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