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增7596確診 連續4天少於萬宗

內地7中醫專家抵港 將赴亞博照顧病人

港聞版 2022/03/30

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本港疫情持續向下，連續4天單日確診少於1萬宗，昨增7,596宗新症。衞生防護中心指，整體數字的確有慢慢回落的情況，但提醒人流增多疫情有機會反彈，籲市民假期盡量少去人多擠迫的地方。

內地7位中醫藥專家昨抵

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疫情 新冠肺炎 肺炎 服務 傳染病 治療 醫生 記者 中醫 張竹君

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