增7596確診 連續4天少於萬宗 內地7中醫專家抵港 將赴亞博照顧病人 港聞版 2022/03/30 分享： 本港疫情持續向下，連續4天單日確診少於1萬宗，昨增7,596宗新症。衞生防護中心指，整體數字的確有慢慢回落的情況，但提醒人流增多疫情有機會反彈，籲市民假期盡量少去人多擠迫的地方。 內地7位中醫藥專家昨抵 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 今日 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 今日 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 今日 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 你可能感興趣 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 今日 01:00 昨151人疫歿 第5波死亡率0.65% 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 今日 01:00 港府急召公僕包裝防疫包 周六起派 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 今日 01:00 港怡明起設新冠門診 收逾15歲輕症 疫情 新冠肺炎 肺炎 服務 傳染病 治療 醫生 記者 中醫 張竹君