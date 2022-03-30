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暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款

行政人員版 2022/03/30

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俄烏戰事持續，網絡平台上出現許多有關烏克蘭籌款廣告，惟軟件技術公司Check Point的威脅情報部門Check Point Research（CPR）近日發現，烏克蘭捐款廣告頻繁出現在「暗網」（

...

欄名 : 科技新知

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