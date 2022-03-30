暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 行政人員版 2022/03/30 分享： 俄烏戰事持續，網絡平台上出現許多有關烏克蘭籌款廣告，惟軟件技術公司Check Point的威脅情報部門Check Point Research（CPR）近日發現，烏克蘭捐款廣告頻繁出現在「暗網」（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 今日 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 烏克蘭電腦博物館 500珍貴展品被炸毁 2022/03/29 烏克蘭電腦博物館 500珍貴展品被炸毁 馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？ 2022/03/29 馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？ 歐盟數位市場法案 大科企小平台須互支援 2022/03/28 歐盟數位市場法案 大科企小平台須互支援 蘋果擬推硬件訂閱 減輕客戶換機成本 2022/03/28 蘋果擬推硬件訂閱 減輕客戶換機成本 戰爭 俄羅斯 軟件 烏克蘭 罪行 美元