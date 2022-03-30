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三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭

行政人員版 2022/03/30

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三星（Samsung）2020年時推出首款智能顯示屏M7，毋須與PC或電視連接，就可直接通過互聯網連接提供串流媒體服務，例如Amazon Prime或Apple TV等。

三星日前宣布推出新一代4K智能

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欄名 : 科技新知

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