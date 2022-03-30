保積極心態 迎疫情曙光

自2019年末以來至今，新冠病毒幾乎肆虐了整個世界；盡管在今年初，人們已經逐漸習慣與新冠病毒共存，但是一波又一波由不同病毒變種引發的疫情，仍然讓大家疲憊不堪。近日，因為Omicron變種病毒的高傳染性，不少生活在疫情重災區的香港和內地居民，都不得不遵守政府的規定，在家或政府指定的地點隔離。

社交受阻 負面情緒湧現

作為社會性動物，與他人交流和社交，是人們維持心理健康的重要途徑之一，而因為隔離檢疫的原因，很多民眾都失去了這個維持自身心理健康的重要途徑。有疫情期間的研究表明，在隔離期間很多民眾的心理健康水平都暫時受到負面影響，各種負面情緒，如焦慮、憤怒、孤獨感、沮喪、無助感等都有所上升。

因此，在應對隔離和對疫情的恐懼時，我們首先需要認知的，就是這些都是人類面對不確定事件時共有的體驗，學會接納這些負面情緒的存在；同時也要知道，目前Omicron變種病毒的致死率（case fatality rate）已經下降了很多，過分慌張和恐懼不僅是不必要，更對自身健康有害；更重要的是，人們也可以發揮主觀能動性，運用一些研究支持的循證小技巧，維持自己在隔離期間的精神健康。

4大錦囊 疫下保精神健康

第一，疫情前和疫情期間的研究都表明，適當運動是降低精神疾病風險的重要保護因素。通過運動，大腦可以釋放讓人感覺良好的化學物質安多酚（endorphins），提升情緒和睡眠的質量。盡管在隔離期間，無法通過跑步或快走等常見方式獲取足夠運動量，但在不打擾到其他人的情況下，仍然可以通過下載某些健身應用程式，選擇進行一些佔用空間小的有氧和無氧自重運動，以維持自身健康。

第二，針對失眠的認知行為療法（CBT-i）建議，在非睡眠時間不要老是呆在床上，因為會破壞躺在床上就產生睏意的自然感覺。在隔離期間，因為空間狹小，人們可能更容易呆在床上辦公或使用手機，如果條件允許（如有桌子和椅子），最好白天在桌椅上進行日常的辦公和網絡娛樂，只在睡覺前躺在床上。

CBT-i針對失眠的循證建議還有很多，如果你目前有一些失眠徵狀，也可以在網上搜索，進行認知和行為方面改善的嘗試。

第三，早在疫情前就有研究表明，正念冥想（mindfulness）不僅對大多數普通人的心理有益，也對在封閉空間的犯人有好處。因此，如果大家有興趣和耐心，可以試試看能不能通過正念冥想，讓自己因為隔離而變得煩躁的內心平靜下來；而且不僅可以在隔離期間使用，更可以長期堅持下去，在隔離結束後每天練習10分鐘的正念冥想，對自身健康也頗有益處。

第四，疫情期間的研究表明，維持有規律的生活節奏，也是降低精神疾病風險的重要保護因素。隔離期間會經歷生活節奏的重大改變，在這段時間重新規劃生活，保持積極的生活節奏是很重要的；同樣，人們可以通過使用一些應用程式，幫助自己在隔離期間做計劃。

另外，與失去社交同樣重大、甚至更加嚴重的損失，來自經濟方面。因為疫情反復，不少人都失去工作或經濟來源，精神狀態可能因此經歷更大的滑坡，這些人士也可以利用以上提供的小竅門，讓自己恢復狀態，重整旗鼓，獲得更多的精神力量，為隔離結束後重新開始新生活做好準備。

失業致焦慮 應及時求助

但是，大眾也要意識到，失業和失去經濟來源本身就是巨大的壓力源，在這些經歷後，可能會體驗到無助感、喪失感和絕望感。如果感覺到自己的精神健康出現了明顯問題，如出現持續多日的抑鬱情緒、自殺念頭、食慾下降、對平時愛做的事情失去興趣或無法控制的焦慮情緒等徵狀時，也應及時向專業人士尋求幫助。常見求助方式包括嘗試撥打有信用的機構和政府提供之熱綫電話、預約專業心理或精神科醫生等。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心設立的網站（wellcation.csrp.hku.hk）有7天、14天和21天的內容供市民選擇，透過多源的方法，如反思、默想、書寫和活動等，面對隔離期間所引發的焦慮。課程已有超過250,000人次參加，據參加者用後評估,有超過80%使用者表示，情緒可以維持現狀或有改善。

而面對突如其來在3月和4月期間6個星期的假期，中心特別為小學生製作了一個6星期的「身心守護隊」材料（6weekchallenge.hku.hk），透過參與不同的小挑戰，培訓不同的品格強項，學習感恩、欣賞、真誠、勇敢、創造力、自我約束、仁慈、審慎、團體精神等，這些品格培訓都會對學童成長產生重要的正面影響；活動設計也邀請家長參與，培養親子關係，令學童和家長經歷一個不一樣的假期。

最後，我們要意識到，在隔離期間經歷精神健康的下滑，不是絕對無法避免的；相反，有研究表明，有人在隔離期間利用這段獨處的時間，反思自己過去的經歷，思考未來，更加感恩醫護人員，亦更加珍惜自己的生命、友情和家庭，獲得了力量和精神的成長。

近期，世衞和醫學期刊《刺針》等權威表示，新冠大流行結束的曙光可能即將來臨，人們大可保持積極樂觀的心態。我們可以由自己做起，關心自己和身邊的人士，若有更多人士參與，彼此守望，將可重燃希望。

▲ 世衞和醫學期刊《刺針》等權威表示，新冠大流行結束的曙光可能即將來臨。（資料圖片）