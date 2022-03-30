配合「十四五」 疫後奮力發展

甫踏入2022年，香港第5波疫情就急劇惡化，個案以海嘯式上升，各種限制措施進一步收緊，市民生活承受前所未有的極大壓力，消費力和經濟氣氛受到嚴重打擊。在這個時刻制定新財政年度的財政預算案，可謂極具挑戰性。

在疫情非常嚴峻的情況下，抗擊疫情是當前壓倒一切的任務。工程界社促會非常認同財政預算案以「攜手抗疫」為首要考慮，在加強控疫防疫方面，向食物及衞生局、衞生署、食物環境衞生署及各有關部門大幅增撥資源，向「防疫抗疫基金」注資120億元，以興建各類防疫抗疫相關設施，並預留200億元，以備其他各項不同防疫抗疫需要。

促創科發展 融入國家大局

財政預算案提出多項一次性紓解民困的措施，例如寬減2021／22課稅年度薪俸稅和個人入息課稅，寬減2022／23年度4季住宅物業差餉，為每個合資格電力住宅使用者提供電費補貼等，更向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額一萬元的電子消費券，以紓緩市民及不同商戶的壓力；預算案亦同時提出多項建議支援企業，以緩解經營壓力。

在「十四五」規劃下，香港更好融入國家發展大局，本會支持財政司司長陳茂波提出把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立一個新的投資基金「策略性創科基金」，並邀請科技園公司和數碼港物色對本港具有戰略價值的科技企業，以及可以豐富創科生態的投資機會，同時推動「生命健康」科研、鼓勵公私營界別積極應用科技、強化知識產權制度等，積極持續推動創科發展。

文化藝術及旅遊方面，預算案增撥資源，推動文化藝術產業及旅遊業發展。過去兩年文化藝術界及旅遊界飽受疫情影響，有了新資金後，可以計劃疫後發展。

社促會一直支持《北部都會區發展策略》和「明日大嶼」計劃，這兩個重要項目可以增加香港土地供應作發展，以及大量增加房屋供應。我們樂見財政預算案從「未來基金」累積收益中預留1,000億元，在基本工程儲備基金下成立專款，以加快推動北部都會區內土地、房屋和交通基建項目的進程。

完善基建配套 推動北都進程

至於「明日大嶼」方面，則研究精簡程序，發展局建議修訂多項條例，包括城規會制定圖則時只邀請公眾表述一輪意見、容許「邊填海、邊規劃」等，預料「明日大嶼」下交椅洲填海可提前一年，至2026年開展，2033年首批入伙。

我們一直強調「基建先行」的必要性，其中運輸基建尤為重要，希望政府能多撥款完善基建配套，推動相關鐵路和主要幹道基建落實，以滿足包括《北部都會區發展策略》等香港整體長遠發展的需要。

創新思維 提升人才生產力

另外，財政預算案重申「精簡法定程序」、「推動建造業應用創新科技」，以及進一步鼓勵採用「組裝合成」建築法，都是有助推展和落實大大小小的工程項目。

隨着香港人口老化，出生率下降，我們需要以創新思維，提升香港人才及生產力。在建造業方面，財政預算案建議向建造業議會撥款10億元，支持人力培訓工作，包括以科技改善工作流程，減少人力需求，並吸引青年人入行，希望可以改善建造業的人力資源問題；優才計劃方面，擴闊部分原有專業領域，加強吸引目標優秀人才（例如創科）來港發展。

嚴峻疫情重創香港經濟，制定下年度財政預算案來得分外艱巨，期盼大家好好利用撥款，達到戰勝疫情、紓解民困、恢復經濟、發展未來之目的，我們殷切期待，隨着夏季疫情緩和，防疫措施分階段放寬，香港再奮力向前發展，配合國家「十四五」規劃。

▲ 政府應多撥款完善基建配套，推動相關鐵路和主要幹道基建落實，以滿足包括北部都會區等長遠發展需要。（資料圖片）