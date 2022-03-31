殘疾人士親製皮革品　基督教家庭服務中心上架天貓香港

疫情期間大家進入「網購時代」，消費者的採購模式不再局限於門市店舖，愈來愈習慣於網上購買所需商品及服務，就連平日精挑細選的手工藝品也不例外。阿里巴巴集團本月與本地社福機構基督教家庭服務中心合作開展「關心里公益Pop-up Store」項目，將旗下「思藝手作」（A-Soulroom）由殘疾人士親手製作的皮革品，透過集團的電商平台天貓香港上架，藉此進一步支持「思藝手作」為殘疾人士提供職場發展機會，促進學員與社會的連繫，共同宣揚傷健共融的理念。



由即日起，天貓香港平台「關心里公益Pop-up Store」店舖共出售10款「思藝手作」的皮革產品，包括銀包、散紙包、卡片套、搓手液掛套及證件套等。所有皮革品均由基督教家庭服務中心接受職業復康訓練的殘疾學員親手製作。消費者可從多達9種的意大利皮革顏色中，自選喜愛色彩或刻字服務，加添個人化元素，訂製獨一無二的手工藝品，同時亦是支持殘疾學員的手藝。

▲ 思藝手作的皮革產品包括銀包、散紙包、卡片套、搓手液掛套及證件套等，圖為皮革卡片套。

皮革工藝促就業共融 助殘疾人士自力更新



基督教家庭服務中心（CFSC）成立於1954年，至今已發展成一間多元化、致力支援及促進家庭功能的社會服務機構，擁有百多個服務單位及創新服務計劃，全年受惠總人次超過108萬。機構一直積極為殘疾人士提供不同種類的職業復康訓練、就業支援及發展個人潛能項目，協助殘疾人士就業及發揮才能，與社會建立連繫，更推動「尊重不同」的態度，創造包容接納的環境，實踐和而不同，平等共融。



「思藝手作」作為機構的殘疾人士發展及共融項目之一，於2014年由翠林綜合職業復康服務培育殘疾人士接受皮革品製作訓練，組成皮革工匠團隊，參與皮革品生產及手作班的教授工作，以皮革品銷售及手作坊作為媒介，促進學員與外界互動連結，從而向社會提倡傷健共融理念。皮革品牌理念以「ANDCARE」（尊重和關懷）為核心出發的雙向理念，重視顧客的品質要求，給予顧客「高品質」的手工製品，鼓勵顧客參與和購物作出支持及肯定。

▲ 翠林綜合職業復康服務開辦皮革品製作及工作坊，讓殘疾人士接受相關培訓，成為手作坊導師，促進與外界連結。

基督教家庭服務中心副總幹事梁少玲表示：「建立關愛共融的社會，一直是我們殘疾人士發展及共融服務的理念——『除了不同，還有相同』。我們期望社會大眾認同殘疾人士的才能，不以身體或心理上的限制而削減他們應有的機會。是次社商合作，為我們殘疾學員的作品提供更廣闊的網上平台，將他們的努力及產品得以推廣給大眾。期望大家在購買皮革產品時能夠多了解及支持殘疾人士，給予他們更多的工作機會，發展所長，融入社會。」由此可見，中心致力打破社會固有思維，在尊重個人獨特性之餘，更以宣揚傷健均可貢獻社會的訊息，推動傷健共融環境。

▲ 淘寶App「關心里公益Pop-up Store」天貓香港店內，陳列了多款由殘疾人士製作別出心裁的皮革手工藝品。

▲ 手作導師的皮革品製作日常。

電子銷售渠道 發揮協同效應



「透過參與，成就快樂。」所有殘疾學員均經由翠林綜合職業復康服務訓練相關皮革品製作的知識及技能。不論是設計、裁切、縫合、包裝及管理生產線等，他們都注重每個細節和分工協作，冀望透過皮革品向大眾展現個人的才能、參與和發揮，彰顯自身全能發展的可能及獨特。



因應網購風氣盛行及其滲透性高，「思藝手作」期望擴闊電子銷售渠道，加強與社區不同群眾的接觸。有鑑天貓香港擁有成熟完善網絡及豐富的電商銷售經驗，是次合作以電商平台推動社區大眾了解並支持殘疾人士的需要及發展，願創造更多包容接納的環境，共同向大眾展現殘疾人士的才能，提高他們的自信心。

▲ 手工精緻的皮革消毒液掛套，全由殘疾人士一針一線製作。

▲ 賣相悅目精美的皮革御守。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示：「今次很高興能夠與基督教家庭服務中心展開合作，在天貓香港的關心里店舖上的原有的三家社企之上，再添色彩。殘疾朋友一針一線用心製作的皮革手工藝品，非常精緻。我們期望通過電商平台，向大眾推動傷健共融，展現殘疾人士的才能。」



「關心里公益Pop-up Store」 支持殘疾人士皮革品製作



「關心里」的名字之中，「里」既有阿里巴巴的意思，也有香港街道名字「里」之意，擔當著連接大眾與受助社群的一條細小而美麗的道路。此外，「里」也有左鄰右里之意，寓意着這裏是一處我們關心社區，照顧左鄰右里的地方。如果你也想支持「關心里」，可瀏覽淘寶App「關心里公益Pop-up Store」天貓香港店，選購別出心裁的皮革手工藝品，身體力行支持殘疾人士的發展與共融！

（特約）