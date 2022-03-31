債息倒掛 經濟衰退 投資市場 風高浪急 地產版 2022/03/31 分享： 上周五，美國十年期債息迫近2.5厘，為2年高位。雖然債息抽升對香港的息口影響是相當間接，筆者也要在此撰文分析。 10年債息上升同時，2年債息卻衝上2.28%，而30年期債息最新也是2.59厘，令不同年期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 世界紛亂 港金融中心地位格外珍貴 2022/03/30 世界紛亂 港金融中心地位格外珍貴 限呎條款+「波叔Plan」 納米樓價走勢如何？ 2022/03/29 限呎條款+「波叔Plan」 納米樓價走勢如何？ 請交出路綫圖 重建工商界信心 2022/03/29 請交出路綫圖 重建工商界信心 地產代理商 被列入保就業剔除名單 2022/03/28 地產代理商 被列入保就業剔除名單 港地產代理發展軌跡 2022/03/24 港地產代理發展軌跡 世紀21 李峻銘 債息倒掛 年金 香港