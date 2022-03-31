債息倒掛 經濟衰退 投資市場 風高浪急

上周五，美國十年期債息迫近2.5厘，為2年高位。雖然債息抽升對香港的息口影響是相當間接，筆者也要在此撰文分析。

10年債息上升同時，2年債息卻衝上2.28%，而30年期債息最新也是2.59厘，令不同年期

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