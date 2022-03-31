現實便利店結合NFT概念 林盛斌陪你一同創業 副刊版 2022/03/31 分享： 便利店852 CONVENIENCE STORE即將推出全城首個結合虛擬和實體便利店的「8IGHT FIVE TWO NFT」計劃，讓用戶以低成本擁有極具收藏價值和升值潛力的NFT，同時可享獨家VIP ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 網絡樂 最新專欄文章 更多 大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 2020/09/02 大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 2020/06/24 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽 2020/05/16 Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽 BBC：疫情下打機可尋回心靈平安 2020/05/05 BBC：疫情下打機可尋回心靈平安 任天堂另類新作 推期間限定兌換券 2020/04/21 任天堂另類新作 推期間限定兌換券 創業 NFT 便利店 林盛斌