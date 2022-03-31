  • 23°C
香港時間 : 2022331日 (四) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

現實便利店結合NFT概念 林盛斌陪你一同創業

副刊版 2022/03/31

分享：

便利店852 CONVENIENCE STORE即將推出全城首個結合虛擬和實體便利店的「8IGHT FIVE TWO NFT」計劃，讓用戶以低成本擁有極具收藏價值和升值潛力的NFT，同時可享獨家VIP

...

欄名 : 網絡樂

最新專欄文章 更多

大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作
2020/09/02
大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作
PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版
2020/06/24
PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版
Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽
2020/05/16
Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽
BBC：疫情下打機可尋回心靈平安
2020/05/05
BBC：疫情下打機可尋回心靈平安
任天堂另類新作 推期間限定兌換券
2020/04/21
任天堂另類新作 推期間限定兌換券
創業 NFT 便利店 林盛斌

上一篇文章

資深榮迷回憶追星歲月 跟張國榮共同度過的人生

下一篇文章

疫情負評夾擊下開業 素食自助餐蝕本價益街坊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？