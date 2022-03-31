MU5735空難震驚全國，更為航空界帶來困擾，有短片拍得現場當刻，見到飛機垂直下墮，箇中驚恐可想而知。若以一般三萬呎高空飛行為準則，物件不論重量以Gravitational Acceleration（重力加速度），即9.8 m/s2計算，大約需時四十三秒到達地面。

這四十三秒，你會想到甚麼？

很大可能，恐懼已佔據腦海，再不能想甚麼。但若能夠，你會否用這四十三秒去回溯過去人生美好的事情--愛人初吻、最愛美食、大學畢業……抑或你會用餘下時間去想想人生未完的事情--上台領獎、家財萬貫或一桿入洞（hole in one）。不論是倒後看還是向前望，最後的思念很可能代表着人生價值。

一百三十二人正常地上機起飛，有乘客百無聊賴地看電影，也有乘客在機上忙碌工作，空難前相信無人預計這四十三秒的來臨，突然下墮即時開始這四十三秒倒數，剩下來去思想人生價值的時間，實在太短。

病人常問：「醫生，是時間開始人生倒數嗎？」醫生總會笑着答：「我的倒數早已開始，你還未開始嗎？」意味在出生那刻已是倒數開始，活着時已知人生有限，卻盡量不去想、不去面對。

有勇氣開始倒數，才能有悠閒機會去思念人生價值。若一桿入洞是重要，便多花時間練習；若愛人初吻是這麼寶貴，便要珍惜第二第三甚至第萬吻（若是同一愛人的話）。

「時針一直倒數着，我們剩下的快樂……」--鄧紫棋《倒數》