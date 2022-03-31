藥無論中西，都是用於治病，即是生病才會服藥。要打好個底，不能靠藥。東方醫學的食療概念，是以日常飲食作滋補強身，即「醫食同源」。我覺得這個智慧非常棒，上醫治未病，平時在日常生活養生，總比有事才看醫生好。對肺有益的食材，百合在中醫有一定地位，在《本草綱目拾遺》已記載，百合有潤肺止咳、清心安神，對肺熱咳嗽、祛痰、虛煩驚悸、心悸失眠、神經衰弱、體虛乏力都有療效。但由於百合偏涼，凡風寒而起的咳嗽、脾虛溏便者不適合。

百合有新鮮和乾身兩種，食療上選擇新鮮百合為宜，但保鮮期較乾貨短。我一向有定時定季食百合的習慣，臨入秋必然吃百合潤肺，但現時肺炎病菌周圍飛，已不理甚麼秋天不秋天了，現在最需要強肺健身，要食就食。我食百合，不是把它當作輔料做菜時落幾片，而是視它為主角，會把一整個百合加薑片和適量黑糖／片糖，以六碗水煮三十分鐘做糖水（二人分量），然後會把所有百合食完。女性體質偏寒，而百合屬微寒之物，歸心經（情緒、神志系統）和肺經（呼吸系統），所以我會用薑和黑糖屬性較溫的食材去調和，那就不怕寒涼了。

近排有開心大發現，就是日本入口的新鮮百合，厚身清甜，每一片都有張力，煲或蒸完質感像淮山，一試傾心。這種日本新鮮百合，在一些專賣優質水果的地方有售，通常以木糠作保存。

又，百合含鈣、磷、鐵及維他命B1、B2、維他命C及胡蘿蔔素等物質，而鉀尤其豐富，每百克約含七百四十毫克鉀。鉀是人體必需的電解質之一，人體若攝取鉀不足，會容易抽筋、疲勞衰弱、心悸，甚至高血壓。根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，成人每日鉀攝取量為三千五百十一毫克，但都市人甚少攝取足夠。一條中等香蕉含鉀量約四百二十二毫克，每百克百合所含鉀量已是香蕉的一點八倍。抗疫食療，不妨試試鮮百合。