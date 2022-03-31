用對了沒有？ 這個表情符號有另外用法

近日從出爐奧斯卡最佳電影、有關聾啞人故事的《心之旋律》（CODA）談到手語，失聰人士需要用手語來溝通，健聽人士日常生活中用上手部動作表達想法的機會，則相對較少。不過，自從在手機或電腦打字可以用表情或動作符號（Emoji）之後，我們也不時會用一些手部動作符號，來代替文字表達。

有一個符號（見圖），相信大家用WhatsApp、Facebook等的時候，也會發給別人吧，這個雙手合掌或合十（folded hands）、手指朝上的符號，其實一直存在爭議。

究竟它代表的意思是甚麼？在一般人眼中，包括我，覺得它代表祈求、或者宗教上的祈禱，也可以是祝福，又或者拿來表達感謝、「唔該晒你喇」的意思；但是在外國，亦有人堅持它是代表美國手勢文化中很出名的舉手擊掌（High-Five），或者所謂「Give Me Five」的符號，是代表恭賀、慶祝成功之類。

若果真是如此的話，那麼原來我多年來都搞錯了嗎？一般搞錯還算了，有時朋友有病，或染上了新冠，甚至朋友有喪事，我WhatsApp發了這個符號給他們，若不是天大不敬，也是非常尷尬的錯誤，竟然在恭喜他們！

究竟，這個雙手合十符號是代表甚麼？我以後還可以繼續用嗎？如果大家想知道，一起來尋求一個令人重拾信心的答案。

大約10年前，對很多人來說算是開始認識並採用Emoji表情符號的早期，Twitter上開始出現相關符號代表擊掌意思的講法；2013年7月，這個雙手合十符號實際上是代表擊掌的傳聞，更認真地傳播開來，出現在一些新聞報道中。

合十Emoji 原來係High Five？

這股傳聞之火焰，不時燒吓熄吓，至今間中仍在燃燒，卻沒有甚麼人出來給出一個正式的確實答案，只有一些個別揣測性「解話」。例如有人指出，雙手合十裏的兩個大拇指，是和其他手指貼緊一起的，而在現實中兩人擊掌時，大拇指應該是岔開，不會貼着食指等等，所以這個手指貼實的雙手合十符號，原意並不是擊掌（High Five）。

我們不如從Emoji歷史的角度，來為這個符號溯源。很多人第一次接觸表情符號，是在蘋果電腦的鍵盤上。在擊掌傳聞興起的時候，蘋果公司設計的folded hands動作，手指上還發出金色的光芒，令有些人認為，這明明是顯示兩個人舉起手掌在擊掌，無論是在彼此問候、慶祝，那束光芒就是代表擊掌一刻的震動、聲音之類，這種想法也不是沒有道理的。

蘋果公司從2008年的iPhone操作系統2.2版開始，也支援配備了這個符號給人應用。這符號最初的設計受軟銀公司（SoftBank）影響，從這家日本公司在2002年至2006年間同一個符號的設計版本可以看出。正正在這些早期一代的設計中，看出了這個雙手合十符號的原始設計意圖，而且非常明顯：在2003年由au by KDDI的設計中，它是一個雙手合十、低頭合眼的人。

Google、Microsoft和Samsung早期設計的雙手合十，這樣的姿勢同樣出現在不同人物身上。這個手勢通常與西方基督教的祈禱有關，日本人在吃飯前也有類似動作，一邊兩手合十，同時說いただきます（itadakimasu），這個常被譯為：我開動了，我唔客氣喇，就是中國人飯前講的「我起筷喇」；此外，東南亞的許多宗教和文化，都以雙手合十作為尊敬的問候，或崇拜的表示，如印度教、泰國佛教等。

2015年，蘋果公司放棄了雙手合十符號中的金黃色綫條，其實它原來是象徵希望或感激的光芒散發；到2018年，其他大公司將他們的設計與蘋果的設計保持大致相同：兩隻有藍色袖子的黃色手，手掌緊緊貼在一起，統一碼（Unicode）名稱為：Person With Folded Hands，就是我們用的相關符號。

正如大部分人一向的理解，這個符號代表的意思是祈禱、祈求，也有感謝、請求、問候之意，也可以表達希望、讚美、崇敬、尊重等。它並不是正式的擊掌符號，但這並不意味它一定不能被理解為擊掌，即使這個意思並不普遍。

我相信，大家希望有一個可以稱之為High Five的符號而已，這種渴求並沒有任何惡意或惡作劇成分，大家都是為了好玩、have fun，right？

▲ 對通訊軟件中雙手合十、手指朝上的表情符號，一般人會理解為祈求、祈禱、祝福、感謝等意思，但原來其意思一直有爭議，有傳聞指它是代表擊掌High Five的意思。

▲ 對通訊軟件中雙手合十、手指朝上的表情符號，一般人會理解為祈求、祈禱、祝福、感謝等意思，但原來其意思一直有爭議，有傳聞指它是代表擊掌High Five的意思。