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Apple Watch Series 7 更新後被指快充失靈

行政人員版 2022/03/31

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Apple Watch Series 7雖然沒有配備更長的電池續航力，但擁有快速充電的獨有功能，可在45分鐘內由零充至80%電量。不過近日有Apple Watch Series 7用戶投訴，在更新了

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欄名 : 科技新知

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