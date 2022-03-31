Apple Watch Series 7 更新後被指快充失靈 行政人員版 2022/03/31 分享： Apple Watch Series 7雖然沒有配備更長的電池續航力，但擁有快速充電的獨有功能，可在45分鐘內由零充至80%電量。不過近日有Apple Watch Series 7用戶投訴，在更新了 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony PS Plus升級 3新級別月費48元起 今日 Sony PS Plus升級 3新級別月費48元起 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 2022/03/30 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 2022/03/30 暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 烏克蘭電腦博物館 500珍貴展品被炸毁 2022/03/29 烏克蘭電腦博物館 500珍貴展品被炸毁 馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？ 2022/03/29 馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？ 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple Watch watchOS 商業 IT技術