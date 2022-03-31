Sony PS Plus升級 3新級別月費48元起 行政人員版 2022/03/31 分享： Sony為迎戰微軟的遊戲訂閱服務Xbox Game Pass，宣布將在6月對PlayStation Plus（PS Plus）作全面升級，與PlayStation Now雲端遊戲服務捆綁，重新建立PS ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Watch Series 7 更新後被指快充失靈 今日 Apple Watch Series 7 更新後被指快充失靈 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 2022/03/30 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 2022/03/30 暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 烏克蘭電腦博物館 500珍貴展品被炸毁 2022/03/29 烏克蘭電腦博物館 500珍貴展品被炸毁 馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？ 2022/03/29 馬斯克不滿Twitter 暗示開發社交平台？ 商業 Sony PlayStation 服務 遊戲 雲端 電玩手遊 軟件 科技行業