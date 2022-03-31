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5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途

行政人員版 2022/03/31

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【本報訊】專業技能培訓課程有助在職及求職人士發展專業技能，報讀人士增加行業專業知識，完成課程後，更會獲發專業技能資格證書，對職場發展會有幫助。據womansera報告表示，下列5個為現時熱門的專業認證

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欄名 : Good Job Insight

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