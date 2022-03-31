新地商場「消費券賞上賞」 消費滿$1萬 送$1萬禮券和禮品

政府就快派新一期電子消費券，黛安收到風，新地12大商場由即日起至下個月30日，推出升級「消費券賞上賞」，The Point會員以4大指定消費券支付工具消費滿指定金額，最高可獲贈$12,000禮券和禮品，消費儲分仲可以積分當錢使，多買多賞。

例如推廣期內，顧客喺東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場和錦薈坊，即日以電子消費滿$10,000，就可以換領價值$10,000星級禮品和指定商場精選優惠券組合，禮品種類包括鑽石首飾、商戶或商場現金優惠券、小家電等，成功換領仲會額外送4小時免費泊車券㖭，留返下次用。

其他限時激賞，包括The Point會員由即日起，可憑500積分喺The Point平台率先預留換領證，再喺下個月7至30日期間，到指定商場以即日單一電子消費滿$500，即送價值$120禮遇；如果喺指定商場即日以電子消費滿$2,500，更可換領$650指定商場或商戶現金優惠券組合，同埋2小時免費泊車券㖭。

姊妹仲預告，新地12大商場會喺4至5月加碼推更多優惠，一齊刺激消費。

本文轉載自《晴報》