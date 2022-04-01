善用營銷工具助攻　憑一己之力撐起家品外銷網店

疫情嚴峻，經濟和營商環境愈加困難，但正所謂有危自有機，不少企業都希望能夠在逆境中自強。網上銷售是逆境下其中一條出路，只要經營有道，即使資源有限，亦可以取得顯著成效。早前入選為阿里巴巴集團旗下「Alibaba.com跨境電商達人賽」總決賽五強之一的文亮設計工程有限公司便是又一例證。過去4年來，公司市場經理王志勤（Ken）憑一己之力，利用Alibaba.com平台提供的各種營銷工具，不單成功營運一個面向全球的家品銷售網店，而且生意亦愈做愈大，更吸納不少穩固的客戶。

▲ Ken看準時機加入Alibaba.com，現在旗下產品已達二百多件，客群遍布世界各地，當中包括杜拜、加拿大、澳洲及日本等。

靈活智選工具 以有限資源帶動更多利潤



以經營和設計各種家居用品為主的文亮設計工程，雖然只是規模相對較小公司，然而Ken卻在Alibaba.com平台上獨力經營網店，取得每月曝光率二十萬的佳績。由最初經營OEM代工產品為主，到轉型創立自己品牌，再加盟阿里巴巴旗下Alibaba.com，Ken只用了4年時間便把網上生意做得有聲有色，全因他懂得靈活善用各種營銷工具。Ken表示：「近年市場訂單開始碎片化，所以希望尋求新的出路，再利用公司原有資源來設計新產品。面對疫情爆發，加上各個展覽會延期舉行，透過Alibaba.com做網上銷售是重要的渠道，亦是新常態下尋找新客源的關鍵途徑之一。之前我從事OEM產品時只會接觸3至4個主要市場，但Alibaba.com讓我接觸到更多市場如杜拜、加拿大、澳洲及日本等。」Ken表示旗下產品種類廣泛，涵蓋杯墊、燈飾、加濕器以至喇叭等，現時有二百多件產品上架。

▲ Ken所設計的家品實用之餘富趣味，就好像這款手槍形開瓶器，設計細緻又好玩，更曾奪得香港智營設計大賞2018餐宴對組別銅獎，是熱銷產品之一。

要獨力營運網上平台並非易事，加上貨品種類繁多，幸好Alibaba.com提供不同的銷售工具，幫助Ken更加便捷地營運，為他節省不少時間和成本。他表示：「眾多工具中，關鍵字推廣對我幫助最大。曝光率對網店營運必不可少，我們能夠取得每月二十多萬曝光率，主要由於公司運用P4P（關鍵字推廣）功能來更精準地推廣關鍵字。鑑於P4P是按點擊收費，換句說話，產品未被客人點擊便不會收費。由於我們公司產品種類廣泛，若每件產品都放在頭版，收費相對較高。然而，P4P功能將有限的預算用以推廣較大量的關鍵字，即使關鍵字多達三、四十個，收費也不會很貴。另外，P4P機械人亦可管理所有關鍵字，具有自動調價功能，無需花大量時間逐一推廣，同時為我節省不少成本。」

▲ 即使是普通的杯墊，Ken也以復古的黑膠唱片設計，還配上唱片座方便收納杯墊，既精美又有貼心細節。

快速交易工具 半日完成訂單



除P4P功能外，RTS（Ready To Ship）功能是Ken生意上的另一助攻手。利用這個快速交易工具，客人無需聯絡商家便可自動落單，簡單又快捷。他表示：「若果商家本身資源有限，但又想嘗試在Alibaba.com上經營網店，我會強烈建議他們善用RTS工具。如果商家有現貨可以提供的話，更應利用這個工具。經驗之談，我們利用它在半日時間便完成一宗交易。其好處是買家只需輸入貨品數量，便可即時了解運費、出貨日期、單價等資訊，客人無需聯絡我們便可自動下單。我們收到訂單後把貨單傳給工廠，工廠便將貨品直接送到Alibaba.com的貨倉。」



此外，Alibaba.com提供的物流服務亦為Ken帶來不少便利。他表示：「現時運輸需要面對一個問題：快遞服務和運輸費均屬海鮮價，而Alibaba.com能夠與眾多物流公司保持連繫，物流公司亦會按時自動調整價格，讓我無需再花大量時間找物流供應商報價，確實省卻不少溝通時間。」



冀善用不同資助 拓展公司規模開發新產品



隨著疫情持續嚴重，經營環境也變得艱難，Ken慶幸在4年前加盟Alibaba.com，起步尚算順利。他希望透過今次比賽，聆聽其他參賽者的心得並加以學習，為將來發展打好根基、拓展業務。他亦考慮利用政府提供的資助，擴大在Alibaba.com的生意規模，拓展團隊和開發新產品，發掘更多新客源。他還建議其他有意加盟的商家要善用坊間資源，除了加盟電商平台外，亦要對推廣和營運範疇多作深入了解，參加多些平台提供的相關免費課程，最後便是善用政府提供的不同資助來加快完善網上業務轉型。」



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（特約）