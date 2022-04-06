大華銀行在港推出UOB Infinity 全面提升客戶的數碼銀行體驗

疫情改變了普羅大眾的生活模式與消費習慣，也推動愈來愈多企業加快實行轉碼轉型，以提升競爭力。作為企業重要夥伴大華銀行，最近便適時在香港推出有助企業掌握實時財務狀況的UOB Infinity，透過此平台提供更便捷且透明度更高的支付服務，確保為企業客戶帶來全方位的數碼銀行體驗。



留意到銀行客戶對個人化數碼體驗的需求與日俱增，大華銀行的UOB Infinity亦在這個關鍵時刻在港面世。這個平台特設自訂介面服務，既讓企業客戶可按本身需求劃分接收資訊的優先順序，從而盡快查閱對他們最重要的資訊；也能透過圖表方式呈現財務資料，使客戶能輕鬆掌握企業的實時財務狀況。

▲ UOB Infinity特設自訂介面服務，助企業客戶優先獲得所需資訊，並掌握實時財務狀況。

管理跨境帳戶 更見安全可靠



與此同時，客戶更可通過UOB Infinity靈活管理一系列本地以至跨境銀行活動，包括無需登入多個平台，即可查看本身在大華銀行不同地區或市場的帳戶，以及進行本地及海外支付服務。此外，客戶藉UOB Infinity提供的入帳確認報告 ，亦能有效提升支付的透明度和確定性，協助解決一眾企業司庫最常面對的挑戰。



為加強保安功能，UOB Infinity讓客戶透過手機應用程式（App）上的生物識別及流動保安編碼進行驗證，不但能加快登入過程，並簡化交易授權服務，同時也可確保安全可靠。

▲ 大華銀行集團交易銀行業務主管蘇麗華期望，企業客戶透過UOB Infinity能有效地連繫海外業務、提升效率。

盡應客戶所需 實現數碼轉型



對UOB Infinity以更簡單、更靈活及更個人化的方式，讓客戶享有嶄新的數碼銀行服務體驗，大華銀行集團交易銀行業務主管蘇麗華指出，藉此數碼增值服務，期望協助企業客戶有效地連繫海外業務、提升效率，以及與該行建立更緊密的聯繫。



「我們聆聽客戶所需，將他們的寶貴意見納入UOB Infinity 的每一項設計，並參考本行過往的成功例子，構建一個滿足客戶當前和未來需求的解決方案。」她補充，UOB Infinity將支持企業客戶實現其數碼轉型的目標，協助他們憑藉當中提供的數據分析作出適時的業務決策，以應付突發事件並保持韌性。



提升業務績效 追蹤跨境支付



不乏曾參與UOB Infinity 試行計劃的客戶認為，這個嶄新的平台兼具易於使用及功能豐富等優點，令客戶體驗、生產力以至業務績效皆得以全面提升。在業界具領先地位的現代重工業公司分享試行體驗時表示，UOB Infinity 能滿足其業務需求，如按企業所需自定介面，從中選取最適合的方式查看數據，也有助應對處理不同帳戶交易和餘額的挑戰。



為配合企業客戶對即時追蹤跨境支付狀態的需求，UOB Infinity特別為企業提供支付追蹤器，讓他們可輕鬆掌握付款何時轉入收款人帳戶，免除人手檢查交易狀態的煩惱。客戶同時能清晰了解跨境交易的費用，包括中轉銀行收取的金額，避免因涉及額外收費而導致收款人的最終金額存在偏差。

▲ 大華銀行香港分行交易銀行業務主管盧振邦指出，嶄新設計的UOB Infinity集多重優點，有助客戶妥善管理其境內外交易。

完善資本管理 支付功能全面



大華銀行香港分行交易銀行業務主管盧振邦強調，深明到有意拓展跨境業務的企業必須配備完善的資本管理工具，該行設計的UOB Infinity，集功能性、人性化設計及透明度於一身，讓客戶可輕鬆查閱即時的帳戶資料，同時妥善管理其境內外交易，以便更靈活把握海外商機。



隨着商業交易的電子支付應用日益增加，企業客戶透過UOB Infinity的App，更可隨時隨地管理各種支付需要，並透過轉數快（FPS）、港元即時支付結算系統（RTGS），以及電匯等不同方式，辦理本地和跨境資金轉賬。UOB Infinity App現已在登陸Google Play及Apple App商店，客戶下載後可設定其生物識別作登入方式，即時體驗這項服務。大華銀行企業網上銀行BIBPlus的現有用戶，更可以相同的帳戶資料登入並使用UOB Infinity。

想了解更多UOB Infinity的資料，可瀏覽以下網頁：

www.uobgroup.com/hk/infinity/zh/index.html



(特約)