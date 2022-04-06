【愛爾蘭移民全面睇】愛爾蘭IIP投資移民最快4個月獲永居　每年入境1日可保永居

移居外地，香港人偏好選擇語言、生活質素與香港相近的地方。生活水平高、人均GDP超過6萬美元、以英語為主的愛爾蘭是不錯的選擇！當地擁有健全的醫療制度、12年免費教育及完善的民主制度，是退休、升學的理想地。此外，愛爾蘭地大物博，天然資源豐富，近501萬的人口住在70,273平方公里的國土上，土地面積比香港大63倍，人口密度低，空氣潔淨，擁有清純食水及肥沃土地，絕對是值得考慮的移居地！



不少人以為只有BNO Visa能極速移居英國，其實愛爾蘭的投資移民計劃（Immigrant Investor Programme，簡稱IIP）的審批期只需4至6個月，同樣能在短時間內移居外地。加上愛爾蘭的生活質素不遜於英國，更是自英國脫歐後歐盟的唯一英語國家，而且愛爾蘭護照享有全球187個國家的免簽證入境權，其最特別之處是此護照為全球唯一一本，享有歐盟公民身份以及英國居留身份的護照，讓護照持有人成為地球上幾乎最自由的公民。

▲ 英國政府已在今年2月取消Tier 1投資移民方案，想繼續實行移民大計的人士，可考慮透過愛爾蘭的IIP申請移民。

4至6個月特快批核 一人申請全家移民



移民愛爾蘭除了批核期短，只需4至6月外，IIP更沒有移民監，投資移民申請人首5年只需要每年入境1天，便能維持永久居民身分，移民一步到位。另一方面，IIP只需一人申請，即可做到全家移民，更是先獲批後投資，毋須預先拿出一大筆資金，大大降低風險。另一方面，IIP申請者毋須接受語言測試及面試，更無入籍及時間限制，適合打算移民不移居的高淨值投資者。

▲ IIP申請條件

● 透過合法投資提供愛爾蘭永居身份

● 4種投資類別：企業投資、基金投資、房地產投資信托、捐贈

● 主要申請人須年滿18歲

● 主要申請人的法定配偶、未滿18歲子女及18至24歲的撫養子女（單身及全日制學生）可成為附屬申請人

● 沒有國際刑事紀錄

● 家庭資產總值200萬歐元（當中50至100萬歐元用於IIP投資選項）



當地具實力發展商 提供公屋及療養院投資項目



雖說IIP的申請與審批尚算簡單易辦，但要做到100%成功，最重要是還是尋找IIP專家帶路！愛爾蘭地產發展商Bartra集團旗下投資移民子公司Bartra Wealth Advisors主要為有意經IIP移民愛爾蘭的人士提供企業投資及捐贈選項，審批率、續批率及投資金額還款率均達100%。



Bartra集團的經營範疇包括醫療健康、公共房屋、私人住宅、商業地產、共享住宅和可再生能源六大領域，是愛爾蘭當地的實力地產發展商，在全球各地均有著名地標開發項目。Bartra集團所經營的企業投資項目穩健可靠，提供優質公共房屋和療養院穩健投資項目。Bartra的公共房屋項目均與當地政府簽署25年的加強版長期租賃協議，獲政府補貼市價95%的租金，穩健可靠。療養院項目更由Bartra一站式負責開發、經營及管理，確保療養院項目的質素，同時項目的80%收入來自國家醫療福利基金（NTPF），項目為投資者帶來4%年利息。



Bartra已逐漸成為愛爾蘭公共房屋的最大房地產發展商之一，更為客戶提供投資及移民旅程支援，包括移民諮詢、投資移民計劃政府支持項目及退出機制，並有專業團隊處理法律、融資、建築、稅務以及規劃等問題，為投資者減低風險。

▲ Bartra的公共房屋I期項目Colmcille House，在2021年4月完工，是愛爾蘭史上首個發展商與地方政府簽訂25年長期租約的項目。

移民不移居 「太空人」家庭之選



利用IIP移居愛爾蘭，申請者或附屬申請人只需連續5年，每年有1天在愛爾蘭居住，就能維持永居身份，做到移居不移民。當地的入籍申請要求也非常適合「太空人」家庭，家庭成員可以獨立申請，讀書年期也可以計算入入籍所需的居住年期要求。假設父母留港工作，子女在愛爾蘭讀書，當子女年滿18歲後，連續5年常居於愛爾蘭，便可以獨立申請入籍愛爾蘭。



移民的確是人生的一大決定，Bartra Wealth Advisors的一站式服務，至今已協助數百個家庭移民至愛爾蘭，達100%的審批率、100%的續簽率及100%投資金額還款率，是值得信賴的移民愛爾蘭好拍檔！

▲ 家庭成員可獨立申請入籍，方便「太空人」父母可留港工作，子女於愛爾蘭求學。

由4月6日起，移民百科將連續4個星期刊登「愛爾蘭移民全面睇」系列，亦會邀請愛爾蘭移民和升學專家，舉辦一場「愛爾蘭投資移民講座」，講解愛爾蘭極快批核投資移民計劃！

有興趣的讀者可按此預先登記免費入場，稍後將有專人聯絡閣下有關講座詳情。



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(特約)