美籍主廚加盟瑰麗酒店 創作全新美國扒房菜式 副刊版 2022/04/01 分享： 香港瑰麗酒店的美式扒房HENRY，在新加盟的美籍主廚Mario Tolentino掌舵下，呈獻全新經典及創意美式菜單。新設計的餐牌中，向美國的傳統、正宗風味和食材致敬，並結合了精湛的屠宰、肉類醃製和炭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 懷石料理元素 日式外賣便當 今日 懷石料理元素 日式外賣便當 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 2022/03/18 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 2022/03/18 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 2022/03/11 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 2022/03/11 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 酒店 餐廳情報 米芝蓮 扒餐 農地