美籍主廚加盟瑰麗酒店 創作全新美國扒房菜式

香港瑰麗酒店的美式扒房HENRY，在新加盟的美籍主廚Mario Tolentino掌舵下，呈獻全新經典及創意美式菜單。新設計的餐牌中，向美國的傳統、正宗風味和食材致敬，並結合了精湛的屠宰、肉類醃製和炭

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